The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El aeropuerto de Dubái reanuda los vuelos «gradualmente», tras horas de suspensión

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Dubái, 16 mar (EFE).- Los vuelos con origen y destino al aeropuerto internacional de Dubái se están reanudando «gradualmente» tras la suspensión temporal aplicada la madrugada de este lunes como medida de precaución ante los ataques iraníes, según confirmaron las autoridades de aviación civil dubaitíes.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar a sus compañías aéreas para obtener la información más reciente sobre sus vuelos y no dirigirse al aeropuerto a menos que tengan confirmada su hora de salida, ya que los horarios «siguen estando sujetos a cambios».

La suspensión de esta madrugada se dio tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas.

El pasado 11 de marzo el mismo aeropuerto ya sufrió un ataque con dos drones iraníes que dejó cuatro heridos, pero no frenó el tráfico aéreo.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero dio inicio a una guerra que está teniendo importantes consecuencias para los países del golfo Pérsico, blanco de los ataques iraníes contra las bases e intereses estadounidenses en la región.

Por ello, los vuelos con origen o destino a Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han visto sujetos a suspensiones desde el inicio del conflicto. EFE

bm-pgc/amr/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR