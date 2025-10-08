El aeropuerto de Fráncfort abrirá la Terminal 3 en abril de 2026

Fráncfort (Alemania), 8 oct (EFE).- El aeropuerto de Fráncfort abrirá el 22 de abril de 2026 su nueva Terminal 3, que tiene una capacidad de tráfico anual de 19 millones de pasajeros y ha costado 4.000 millones de euros.

El consejero delegado de Fraport, gestor del aeropuerto, Stefan Schulte, informó este miércoles de que el primer vuelo desde la Terminal 3 de pasajeros está previsto para el 23 de abril del próximo año.

Las 57 compañías aéreas que actualmente están en la Terminal 2 se trasladarán desde mediados de abril y hasta comienzos de junio a la Terminal 3, cuya construcción ha durando diez años

El gestor del aeropuerto de Fráncfort cerrará temporalmente la Terminal 2 para sanearla durante cinco años. EFE

