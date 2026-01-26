El aeropuerto de Fráncfort anula 85 vuelos debido al temporal de nieve en Alemania

Fráncfort (Alemania), 26 ene (EFE).- El aeropuerto de Fráncfort va a anular 85 de los 1.040 vuelos que estaban previstos para este lunes debido al temporal de nieve, dijo a EFE una portavoz de Fraport, la empresa que gestiona el aeródromo.

«Estas cancelaciones se deben en gran medida a las condiciones meteorológicas», añadió la portavoz de Fraport.

El servicio de mantenimiento de invierno para retirar nieve y hielo en pistas, calles de rodaje y plataformas, así como para realizar el deshielo de los aviones está en funcionamiento en el aeropuerto de Fráncfort.

La ciudad de Fráncfort y sus alrededores, así como otras regiones de Alemania amanecieron cubiertas con capas de nieve de hasta 30 centímetros en algunas zonas. EFE

