El Aeropuerto de la Ciudad de México reanuda operaciones tras las afectaciones por lluvias

Ciudad de México, 12 ago (EFE).- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) ha reanudado sus operaciones tras casi nueve horas de suspensión temporal tras las intensas lluvias registradas en la noche del lunes y la madrugada de este martes.

“A partir de las 11:00 horas (17.00 GMT) se abre la pista 05 derecha – 23 izquierda, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones aéreas”, ha señalado el AICM a través de la red social X.

En el mensaje, el aeropuerto recomienda al público usuario “mantenerse en contacto con su aerolínea y estar atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, a fin de que se tomen las previsiones necesarias”.

El de este martes ha sido el segundo parón que el aeropuerto de la capital del país tiene en tres días debido a las intensas precipitaciones. El primero fue durante la tarde del domingo y la noche del lunes.

De acuerdo con información del AICM, el cierre de operaciones de este martes ha afectado a unos 19.500 pasajeros, con un total de 16 vuelos desviados, 3 cancelados y 120 viajes demorados.

Mientras que en el parón del lunes, 104 vuelos y 14.892 pasajeros se vieron afectados por las lluvias.

La compañía aérea mexicana Aeroméxico explica en un comunicado que “ha experimentado afectaciones en un número considerable de sus operaciones programadas” y asegura que se encontraba trabajando en “planes de acción” para reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados.

No obstante, ha precisado que las precipitaciones registradas “continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales”.

Asimismo, la aerolínea ha hecho “un llamado respetuoso y urgente” a las autoridades federales y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM, y las medidas preventivas que se requieren. EFE

csr/icn

