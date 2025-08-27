El aeropuerto de la ciudad paraguaya de Encarnación inaugura operaciones internacionales

The Swiss voice in the world since 1935

Encarnación (Paraguay), 27 ago (EFE).- El aeropuerto de la ciudad paraguaya de Encarnación (sur) recibió este miércoles su primer vuelo internacional, procedente de Buenos Aires, previo al comienzo en el departamento de Itapúa de la décima ronda del Mundial de Rallies (WRC, en inglés), que se desarrollará entre este jueves y el domingo próximo.

La titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Angie Duarte, destacó en un discurso de bienvenida que el arribo de la aeronave marca un hito «significativo e histórico» por su aporte al turismo y la conexión de esa región paraguaya con América del Sur.

El primer vuelo fue realizado por la aerolínea comercial argentina Flybondi, que prestará servicios especiales durante la celebración de la competencia automovilística.

La autoridad explicó que las operaciones de la aerolínea se harán tres veces a la semana y auguró que este sea al comienzo de muchas conexiones más en adelante con esta localidad que, según dijo, «es la tierra sin mal» en la cultura guaraní.

El presidente de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, destacó que el vuelo permite ampliar la red aérea y fortalecer la integración regional del Paraguay.

El aeropuerto, que funcionará durante 24 horas, lleva el nombre de Teniente Amín Ayub como un homenaje a un joven encarnaceno que combatió en la guerra del Chaco contra Bolivia (1932-1935).

A su turno, el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, dijo que la empresa trabaja con el objetivo de «poner en el mapa» destinos emergentes y ciudades que habitualmente no están en circuitos turísticos.

En ese sentido, sostuvo que Encarnación debe mantener el posicionamiento con vistas a la reanudación de las nuevas operaciones en diciembre.

El rally se correrá en las tierras rojas del Itapúa con un total de 1002,59 kilómetros, divididos en 333,18 kilómetros de pruebas especiales y 669,41 kilómetros de enlaces.

La competencia, que comenzará oficialmente este viernes, tendrá a Encarnación como su cabecera y atravesará las localidades de Cambyretá, Nueva Alborada, Carmen del Paraná, San Juan del Paraná, Fram, Artigas, Coronel Bogado, Capitán Miranda, Trinidad, y las Colonias Unidas (Bella Vista, Hohenau y Obligado).

Según la lista de participantes difundida por la WRC, el certamen tendrá 48 pilotos, de los que 22 son paraguayos y 26 extranjeros. EFE

