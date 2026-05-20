El aeropuerto de LaGuardia (Nueva York) cierra una de sus pistas tras hallar un socavón

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Nueva York, 20 may (EFE).- El aeropuerto de LaGuardia, ubicado en el distrito de Queens, en Nueva York, anunció este miércoles que ha cerrado una de sus pistas tras hallar un socavón, lo que ha provocado cancelaciones y retrasos de vuelos.

Según un mensaje publicado en X por el aeropuerto, la Autoridad Portuaria estaba realizando su inspección matutina cuando detectó un socavón cerca de la pista 4/22.

«La pista se cerró de inmediato, y equipos de emergencia de construcción e ingeniería se encuentran en el lugar para determinar la causa y realizar las reparaciones necesarias de la forma más rápida y segura posible», escribió el aeropuerto.

Así mismo, LaGuardia advirtió a los viajeros que experimentarían a lo largo del día «retrasos y cancelaciones» en sus vuelos, debido también a las tormentas eléctricas que se esperaban en la ciudad esta tarde.

Según la plataforma Flightaware, los vuelos con destino a LaGuardia experimentan retrasos de una hora y diez minutos de media, mientras que los aviones que tienen previsto despegar del aeropuerto sufren retrasos de aproximadamente una hora y diecinueve minutos.

Además, se han cancelado 106 vuelos que salían hoy de LaGuardia y otros 119 que tenían como destino este aeropuerto neoyorquino.

El pasado marzo, este mismo aeropuerto fue escenario de un accidente en el que murieron dos pilotos al colisionar su avión en la pista con un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender una incidencia. EFE

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