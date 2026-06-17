El Aeropuerto de Tel Aviv advierte de 500 vuelos en riesgo por aviones militares de EE.UU.

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Jerusalén, 17 jun (EFE).- El Aeropuerto israelí de Ben Gurión, ubicado en la periferia de Tel Aviv, advirtió este miércoles de que se verá obligado a cancelar unos 500 vuelos comerciales si no se trasladan antes del domingo 15 aviones cisterna del Ejército estadounidense aparcados en sus pistas.

Según recoge el canal de televisión israelí 12, el director general de la Autoridad Aeroportuaria israelí, Sharon Kedmi, alertó de que si esas 15 plazas no quedan a disposición de este aeropuerto israelí, se anunciará la cancelación de cerca de 100.000 billetes de avión solamente en julio.

El mismo medio informó de que este martes, tras el anuncio de acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, se trasladaron varios de los 72 aviones estadounidenses estacionados en el principal aeropuerto del país a bases militares dentro de Israel.

Los aviones estadounidenses en Ben Gurión suponen «una pérdida económica directa de miles de millones de séqueles para las aerolíneas y el sector turístico», afirmó la ministra de Transportes israelí, Miri Regev, en una carta enviada el pasado domingo al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a la que tuvo acceso EFE.

«Además, perjudicará gravemente la credibilidad de Israel como destino aéreo y podría disuadir a las aerolíneas que recientemente reanudaron sus vuelos a Israel tras el alto el fuego», añadió.

Según Regev, unos 72 aviones cisterna estadounidenses se mantenían el domingo estacionados en el Aeropuerto de Ben Gurión, ocupando «más de la mitad de su capacidad», mientras que otros 26 permanecen en el Aeropuerto de Ramón (situado en Eilat, sur del país), lo que representa «el 90 % de su espacio».

«Entiendo que esta situación sea conveniente para las Fuerzas de Defensa de Israel y la Fuerza Aérea, pero tenemos el deber de considerar la aviación civil y ofrecer una solución para los ciudadanos», dijo la titular de Transportes en la que aseguró es su segunda carta sobre este asunto a Netanyahu.

La ministra propuso la evacuación urgente de las aeronaves estadounidenses a bases de la Fuerza Aérea israelí, cuyas aeronaves, sugirió, podrían trasladarse a su vez a aeródromos civiles en varios puntos del país.

Los aviones militares estadounidenses permanecen en Israel desde este febrero, poco antes de que Israel diera comienzo junto a Estados Unidos su ofensiva contra Irán el 28 de ese mes, que duró más de cien días y se espera termine con la firma de un memorando de entendimiento en el que no se incluye a Israel.

El acuerdo preliminar, que se espera se firme el viernes, prorroga por 60 días el alto fuego vigente desde el 8 de abril y sienta un marco negociador para futuras negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Los compromisos garantizan la reapertura del estrecho de Ormuz y un progresivo levantamiento de sanciones a Teherán.

Aún así, según varios medios israelíes, no está previsto que los aviones militares estadounidenses abandonen Israel antes de que termine el año.

Tras el anuncio esta semana del acuerdo, Netanyahu aseguró que «la lucha no ha terminado» y que Israel seguirá «en guardia» y decidido a atacar si fuera necesario no solo a Irán, sino a cualquiera de quienes calificó como sus aliados en Oriente Medio. EFE

ybp/mt