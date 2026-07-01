El aeropuerto de Viena permitirá transportar hasta dos litros en el equipaje de mano

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Los pasajeros que partan de Viena podrán llevar consigo hasta dos litros de líquido en cabina a partir del viernes, en lugar de los 100 ml permitidos como máximo hasta ahora, anunció este miércoles el aeropuerto de la capital austríaca.

«A partir del 3 de julio, se podrán transportar en el equipaje de manos líquidos de hasta un volumen de dos litros», señala un comunicado publicado en la página web del aeropuerto.

Las restricciones de las cantidades de líquido se habían implantado en 2006, a raíz de un intento de atentado -que fue abortado- en un vuelo entre Londres y Estados Unidos, en el que se quiso hacer estallar una bomba casera líquida.

Pero los escáneres de nueva generación permiten detectar, entre otros, explosivos líquidos. Tampoco obligan a los pasajeros a sacar los líquidos de sus bolsas y maletas.

Los aeropuertos de Heathrow, en Londres, y de Linate y Malpensa, en Milán, ya aplican esta medida. En el de Malpensa, no obstante, solo está en vigor en la terminal 1.

El año pasado, el aeropuerto de Viena tuvo un tránsito de pasajeros de 32,6 millones, un récord, según la empresa gestora, Flughafen Wien.

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