El afamado director de cine Jafar Panahi será juzgado de nuevo en Irán

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Teherán, 18 may (EFE).- El afamado director de cine Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en Cannes el año pasado, será juzgado de nuevo esta semana en Irán por “propaganda contra el sistema”, cargo por el que fue condenado en ausencia a un año de prisión en 2025.

La sala 26 de Tribunal Revolucionaria de Teherán juzgará de nuevo al cineasta desde el miércoles, informó la agencia de noticias ISNA.

El nuevo juicio se realiza tras el regreso de Panahi al país persa el 30 de marzo y tras la apelación presentada por sus abogados contra la pena de un año de cárcel y dos de prohibición de realizar cine que se le impuso en diciembre del año pasado.

Director, guionista y activista por los derechos humanos, Panahi pudo salir de Irán el pasado mayo tras quince años de prohibición de viajar al extranjero y siete meses en prisión, y se alzó con la Palma de Oro en Cannes en 2025.

En ‘It Was Just an Accident’ ( ‘Un simple accidente’) un grupo de antiguos presos políticos trata de averiguar si han dado con su torturador, al que solo pueden reconocer por la voz, mientras se afanan en tareas como preparar su inminente boda, trabajar en un taller mecánico o ayudar a una parturienta.

La cinta también estuvo nominada a un Óscar, a cuya gala acudió en Los Ángeles antes de regresar a su país a pesar de la condena a prisioneros que pesa sobre él y de las fuertes críticas que expresó contra la República Islámica por la represión de las protestas de enero en las que murieron miles de personas.

Entre los numerosos y prestigiosos premios de una extraordinaria carrera internacional, Panahi ganó en 2015 el Oso de Oro de Berlín con ‘Taxi’; el mejor guión en Cannes por su película ‘Three Faces’ (‘Tres caras’) en 2018, y con ‘No bears’ (‘Los osos no existen’), un aplaudido alegato contra la falta de libertades en Irán y la disección de un país excesivamente aferrado a las tradiciones, se alzó en Venecia con el Premio del Jurado.

En 2010 le condenaron a seis años de prisión y a veinte sin realizar filmes, escribir guiones, viajar al extranjero ni dar entrevistas, acusado de «reunión y colusión contra la seguridad nacional» y «propaganda contra el sistema» de la República Islámica de Irán.

Fue detenido de nuevo en julio de 2022 por protestar por la detención de los cineastas Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad y encarcelado hasta febrero de 2023, cuando salió tras una huelga de hambre. EFE

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