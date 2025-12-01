El afgano que disparó a dos militares se habría radicalizado en EEUU, dijo una alta funcionaria

El ciudadano afgano que disparó contra dos guardias nacionales en Washington podría haberse radicalizado después de llegar a Estados Unidos, dijo la secretaria de Seguridad Interior en una entrevista.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, es acusado de asesinato por causar la muerte de una Guardia Nacional de 20 años durante el tiroteo cerca de la Casa Blanca. Otro soldado resultó gravemente herido.

«Diré que creemos que se radicalizó desde que vino al país», dijo la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, durante un programa del canal NBC.

«Creemos que fue a través de conexiones en su comunidad y estado de origen, y vamos a seguir hablando con aquellos que interactuaron con él, que fueron miembros de su familia, que hablaron con ellos», dijo Noem durante otra entrevista en ABC.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos como parte de un programa de reasentamiento tras la retirada militar estadounidense de Afganistán en 2021.

Fue miembro de las «unidades cero» de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA, según medios estadounidenses.

Como residente del estado de Washington, Lakanwal condujo a través del país para llevar a cabo el tiroteo a unas pocas cuadras de la Casa Blanca, un ataque que conmocionó a los estadounidenses en vísperas del feriado de Acción de Gracias.

De acuerdo a reportes de prensa, el gobierno de Donald Trump otorgó asilo a Lakanwal en abril de 2025, pero varios de sus funcionarios culpan a la administración de Joe Biden por una supervisión laxa durante el puente aéreo afgano.

Noem dijo al canal ABC que Lakanwal «quizás (fue) revisado» después de ingresar a Estados Unidos, pero afirmó que «no se hizo bien».

«¡Joe Biden el corrupto y la llamada ‘Zar de la Frontera’ Kamala Harris realmente arruinaron nuestro país al dejar entrar a cualquiera y a todos sin ningún control ni revisión!», dijo el domingo Trump en su red Truth Social.

Los funcionarios dijeron que antes de llegar a Estados Unidos, Lakanwal había servido en una unidad de «fuerza asociada» respaldada por la CIA en Afganistán que luchaba contra los talibanes.

A raíz del ataque, Estados Unidos suspendió las visas para todos los ciudadanos afganos y congeló las decisiones en todos los casos de asilo.

