‘El agente secreto’ y ‘Una batalla tras otra’ nominadas al Óscar a mejor película

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 22 ene (EFE).-‘El agente secreto’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Los pecadores’ se encuentran entre las nominadas al Óscar a mejor película junto a ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’, informó este jueves la Academia de Hollywood.

El listado lo completan ‘Bugonia’, ‘F1’, ‘Hamnet’, ‘Train Dreams’ y ‘Valor sentimental’ en una carrera cuyo ganador se dará a conocer el próximo 15 de marzo en una gala que se celebrará en Los Ángeles. EFE

mrl/agf

(foto)(vídeo)