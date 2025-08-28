El agua debe guiar el desarrollo urbano ante crisis global de vivienda, dice ONU-Habitat

Montería (Colombia), 28 ago (EFE).- El agua debe guiar el desarrollo urbano integral y sostenible para enfrentar la crisis global de vivienda, la peor en más de una década, señaló este jueves durante el Rivercity Global Forum el director regional para América Latina y el Caribe de ONU-Habitat, Elkin Velásquez.

En la ciudad colombiana de Montería, que acoge ese foro de ciudades ribereñas, Velásquez recordó que 2.800 millones de personas en el mundo habitan viviendas inadecuadas y que, en América Latina y el Caribe, una de cada cuatro carece de agua potable y solo el 37 % dispone de saneamiento seguro.

«Los más pobres en la región pagan hasta 2,5 veces más que los hogares más ricos para acceder a agua (…) No se diga qué pasa en términos del manejo de aguas residuales y mucho menos el impacto que tienen en los cuerpos de agua», advirtió el director regional de ONU-Habitat.

El funcionario explicó que el Plan Estratégico de ONU-Habitat 2026-2029 busca «volver a lo básico para tener impacto en la reducción de la pobreza en las ciudades, en la adaptación al cambio climático y en la prevención de crisis», situando el agua como eje «central en los procesos de construcción y gestión de la ciudad».

«El agua es un elemento estructurador del territorio, lo mejor es planificar teniendo en cuenta este activo territorial», agregó, al insistir en que la planificación urbana sostenible requiere integrar la gestión de ese recurso con el manejo del suelo.

En este sentido, Velásquez subrayó que «la inversión en lo social, la inversión de la vivienda adecuada en agua, en el saneamiento, es absolutamente rentable y tiene impacto en el desarrollo económico y en la atracción de inversión extranjera y nacional».

El director regional de ONU-Habitat participó en la jornada de cierre del Rivercity Global Forum, un encuentro que durante dos días ha reunido a alcaldes, expertos y líderes globales para debatir sobre desarrollo urbano sostenible en ciudades atravesadas por ríos.

El foro contó hoy con un panel sobre el uso de la tecnología en la gestión del agua y la planificación urbana, con la participación del especialista principal en economía de la división de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Andrés Blanco; la directora del programa Geoglows, Angélica Gutiérrez; y el intendente de la localidad argentina de Villa Allende, Pablo Cornet.

La agenda continuará con debates sobre la recuperación de ríos urbanos, lagos y bahías, el transporte sostenible, la integración territorial y experiencias de proyectos de transformación urbana.

El Rivercity Global Forum, que en esta edición tiene a Argentina como país invitado, se celebra por segunda vez en Montería, capital del departamento de Córdoba, ubicada a orillas del río Sinú, y es organizado por la Alcaldía de la ciudad con el respaldo de ONU-Habitat, la Organización de Estados Americanos (OEA), el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la red MedCities. EFE

