El aguacate mexicano, la otra estrella de la Super Bowl

Guadalajara (México), 6 feb (EFE).- El aguacate mexicano es otro de los protagonistas de la Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo de Estados Unidos en el que los aficionados al fútbol americano aderezarán con guacamole y otras típicas viandas, el partido que enfrentará el domingo a los New England Patriots con los Seattle Seahawks.

Y es que la Super Bowl, que contará este año con el puertorriqueño Bad Bunny para el famoso espectáculo de medio tiempo, se ha convertido ya en sinónimo de la famosa salsa mexicana, y ello conlleva que se disparen las exportaciones desde México a Estados Unidos del conocido como «oro verde».

Pese a la crisis de rentabilidad que afecta al sector, entre el 5 y el 31 de enero de este año se enviaron a Estados Unidos 127.000 toneladas de aguacates, superando a las 114.000 toneladas del mismo período exportadas en 2025, de acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México.

Del total de envíos del conocido como ‘oro verde’, el 88 % proviene de granjas en los estados de Michoacán, mientras que 12 % son de plantíos en Jalisco, ambos en el oeste de México.

En una entrevista con EFE, el director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, José Olivares, detalló que la venta de la fruta a Estados Unidos desde granjas en esa zona creció hasta un 35 % respecto a 2025, con un total de 9.700 toneladas vendidas.

Este crecimiento está relacionado con un mayor número de huertas de alto rendimiento que producen frutos de alta calidad, abundó Olivares.

Creciente competencia de Colombia, Perú y Chile

Olivares, quien ha trabajado con diversas empresas del sector, señaló que si bien el volumen de producción y de ventas al extranjero han subido, los agricultores mexicanos enfrentan una crisis de bajos precios como no había sucedido en una década.

«El margen de ganancia ya es complicado (…). Pero hoy en día con estos precios sí es un poco lastimoso cómo se está comprando», explicó.

Esta bajada en el precio de venta se debe a varios factores, uno de ellos es la inestabilidad económica en Estados Unidos, el principal importador de aguacate; pero también un aumento de ventas de competidores de Chile, Perú y Colombia.

«El mercado de México es de calidad, es de precios competitivos, pero otros países son más inestables en compraventa, entonces, si saturamos el mercado, pues el precio se viene abajo», explica.

«Entendemos que ese juego de oferta-demanda posiblemente esté pegándole al precio, que no se ha podido elevar desde hace más de medio año», recalca Olivares sobre uno de los productos estrella de los campos mexicanos.

En 2024, el aguacate se situó como el segundo producto agrícola por valor más importante de México, solo por detrás del maíz. EFE

