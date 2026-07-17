El aire acondicionado causó el incendio mortal en el orfanato de Argelia

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El incendio que causó 11 muertos en un orfanato se debió a una «chispa eléctrica» originada en un aparato de aire acondicionado, probablemente por haber permanecido encendido de forma continua debido a las altas temperaturas, informó la policía argelina este viernes.

La policía indicó que entre los 11 fallecidos se encontraba una profesora de 52 años, lo que sugiere que las demás víctimas son niños o adolescentes. No precisó las edades.

La investigación «concluyó que el incendio fue provocado por una chispa eléctrica procedente de un aparato de aire acondicionado instalado en una de las habitaciones de la primera planta del establecimiento», señaló la policía en un comunicado publicado en Facebook.

«Esta avería se habría debido a su funcionamiento ininterrumpido, en un contexto de fuerte aumento de las temperaturas», añadió.

El incendio se declaró durante la noche del miércoles en la Fundación de la Infancia Asistida, situada en el municipio de Mohammadia, en la periferia de Argel.

Varias regiones de Argelia soportan desde hace varios días una intensa ola de calor, especialmente en el norte del país.

En una semana, entre el 8 y el 15 de julio, los servicios de Protección Civil registraron 932 incendios, 913 de los cuales habían sido extinguidos hasta la mañana del miércoles, declaró a la agencia oficial Algérie Presse Service (APS) el subdirector de operaciones, el teniente coronel Karim Harbi.

Cada verano, el norte de Argelia se ve afectado por incendios forestales, fenómeno agravado por los episodios de sequía y las altas temperaturas, favorecidos por el cambio climático.

abh-iba/hme/mab/erl