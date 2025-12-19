El Alajuelense busca su estrella 31 ante un Saprissa que quiere obligar a dos partidos más

2 minutos

San José, 19 dic (EFE).- El Alajuelense buscará este sábado en casa conseguir su estrella 31 en el fútbol de Costa Rica frente a un Saprissa que intentará ganar para obligar a su rival a jugar dos partidos adicionales en una ‘Gran Final’.

El partido de ida de la final de la segunda fase del Torneo Apertura terminó empatado 2-2 en el estadio Ricardo Saprissa, y este sábado a las 19:00 hora local (1:00 GMT del domingo) el Alajuelense tendrá la oportunidad de coronarse campeón en su casa, el estadio Alejandro Morera Soto.

El Alajuelense ganó la primera fase del torneo de 18 jornadas y de adjudicarse la segunda etapa (semifinales y final) obtendrá el título sin necesidad de una ‘Gran Final’. Pero si es Saprissa el que gana esta segunda fase obligará a su rival a dos partidos adicionales en esa ‘Gran Final’.

El Alajuelense, del entrenador Óscar Ramírez, llega con la motivación al tope tras el empate obtenido en la ida y con la convicción de revertir la mala racha en la que se encuentra el club que solo ha ganado uno de los últimos 23 torneos.

El club rojinegro, vigente tricampeón centroamericano, quiere ganar su título 31 para igualar al Herediano y recortarle distancia al Saprissa que acumula 40.

El portero uruguayo Washington Ortega, el delantero mexicano Ronaldo Cisneros, el centrocampista Celso Borges y el extremo Kenyel Michel conforman la columna vertebral alajuelense para enfrentar a su máximo rival histórico en una edición más del clásico del fútbol costarricense.

En la acera del frente, el Saprissa, el equipo más laureado del país con 40 títulos locales, intentará seguir en la carrera por el título pero deberá mejorar en su defensa y en la pegada que no tuvo en el compromiso del pasado miércoles.

El delantero Orlando Sinclair se ha convertido en el hombre gol del ‘monstruo morado’, impulsado por la creatividad en el medio campo del argentino Mariano Torres y el panameño Fidel Escobar, mientras que en la zaga el espigado Kendall Waston es uno de los baluartes.

El entrenador saprissista, Vladimir Quesada, deberá hacer algunos ajustes, especialmente en la defensa debido a la lesión de ligamentos de rodilla que sufrió el zaguero Óscar Duarte durante el partido anterior. EFE

dmm/rao/gbf