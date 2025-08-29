The Swiss voice in the world since 1935

El alcalde de Barcelona concluye su viaje a Estambul con una reunión con activistas LGTBIQ

Ankara, 29 ago (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, cerró este viernes su visita a Estambul con un encuentro con activistas LGTBIQ+ turcos, donde pudo conocer de primera mano las dificultades y la represión a las que se enfrentan.

Según un comunicado del Ayuntamiento de Barcelona, Collboni ha sido informado de las dificultades con las que trabajan las entidades defensoras de la comunidad LGTBIQ+ en Turquía, como son el Comité del Orgullo de Estambul o la Asociación para los Estudios Sociales de la Paz (BATOÇA), entre otros.

El comunicado señala que el principal objetivo del regidor ha sido «dar apoyo a un colectivo que sufre una gran represión y vulneración de sus derechos en Turquía».

Turquía está a la cola de Europa en cuanto a derechos de la comunidad LGTBIQ+, al ocupar el lugar 47 de 49 en el ránking del ‘Rainbow Map 2025’, sólo por detrás de Rusia y Azerbaiyán.

Desde 2015, las marchas del Orgullo están prohibidas en Turquía y un informe sobre la situación del colectivo en el país en 2024, elaborado por la organización proderechos turca Kaos GL, señaló que el país se encuentra en un momento de «retroceso significativo en la protección y el apoyo de los derechos de las personas LGTBIQ+».

Las personas LGBTQ+, según el documento, están siendo «privadas de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la protección frente a la violencia».

«Este deterioro se aceleró con la retórica anti-LGBTQ+ por parte de funcionarios gubernamentales y la retirada de Turquía del Convenio de Estambul en 2021, alegando razones como la ‘incompatibilidad con los valores familiares’ y los ‘esfuerzos por normalizar la homosexualidad'», señala ese informe.

Collboni ya participó a finales de junio en el Orgullo de Budapest, prohibido por el primer ministro ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, pero organizado por la Alcaldía de la capital y a la que asistieron más de 200.000 personas.EFE

