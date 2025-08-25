El alcalde de Barcelona dice que Israel no logrará aislar a ciudades palestinas con vetos

Amán, 25 ago (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirmó este lunes en Jordania que Israel «no conseguirá de ninguna forma» aislar internacionalmente a las ciudades palestinas, después de que el Gobierno israelí vetara el pasado viernes su entrada a las ciudades de Ramala y Belén, en la Cisjordania ocupada.

En declaraciones a la prensa desde un centro de distribución de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) cerca de Amán, Collboni indicó que los alcaldes de Belén y Ramala le explicaron que la medida del Gobierno israelí forma parte de una estrategia para «aislar internacionalmente a las ciudades palestinas».

En este sentido, aseguró que las autoridades israelíes «no conseguirán de ninguna forma» este objetivo porque «el compromiso de muchas ciudades, entre las que se encuentra la de Barcelona, está por encima de los vetos o de las censuras del Gobierno de Israel».

El alcalde de la Ciudad Condal recordó que la fuerza de las ciudades palestinas actualmente radica en «la capacidad de explicar al mundo lo que está pasando», así como en «las relaciones a tienen a nivel internacional» con otras localidades del planeta.

El político señaló que el objetivo de su misión es expresar el apoyo de los barceloneses «en estos momentos duros de sufrimiento del pueblo palestino» y visitar proyectos de cooperación, además de ver el funcionamiento de la logística para entregar alimentos y medicamentos a la Franja de Gaza, donde la ONU ha declarado la hambruna.

«Lejos de hacernos cambiar la posición, esta decisión de Israel de no dejarme entrar vía Tel Aviv, lo que hace es reforzar nuestro compromiso con el pueblo de Palestina, lo que hace es incrementar nuestra denuncia del bloqueo que en estos momentos hay para la llegada de alimentos y medicinas al territorio de Gaza», sentenció, al calificar de «sobreactuada» esta medida del Gobierno israelí

Las autoridades de Inmigración israelíes rechazaron la entrada al país de Collboni por tener «antecedentes» de «difamación del Estado y participación en un boicot a Israel», según un comunicado de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Collboni inició su viaje a la región en el centro de distribución de la UNRWA con el objetivo de conocer de primera mano los proyectos de cooperación que el ayuntamiento de la capital catalana desarrolla con la agencia de la ONU.

Barcelona ha aportado 300.000 euros para este proyecto de distribución de productos alimentarios básicos de la UNRWA y en 2024 duplicó su aportación ese organismo, hasta los 190.000 euros anuales.

Está previsto que este lunes el alcalde mantenga un encuentro con el alcalde de Amán, Youssef al Shawarbeh, para reforzar el vínculo de Barcelona con la capital jordana.EFE

hy-cgs/amr/jac

(foto)