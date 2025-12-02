El alcalde de Barcelona recibe el reconocimiento de «huésped distinguido» en Guadalajara

2 minutos

Guadalajara (México), 1 dic (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recibido este lunes el reconocimiento de «huésped distinguido» de la ciudad de Guadalajara (México), de manos de la alcaldesa de la capital de Jalisco, Vero Delgadillo.

En un acto paralelo a su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde Barcelona es la invitada de honor este año, Collboni ha recibido en el cabildo, sede del Gobierno de la ciudad mexicana, de manos de la presidenta municipal Vero Delgadillo las llaves de la ciudad.

El alcalde ha agradecido a su homóloga este reconocimiento destacando que «la ciudad son las personas, y cuando dos ciudades deciden estrechar sus lazos, caminar juntas y trabajar por el futuro, lo hacen de corazón. Porque la ciudad es la gente y la política también la hace la gente».

Collboni ha añadido: «Tenemos un futuro común, una historia compartida (…) y en este momento de polarización las ciudades somos las que damos respuesta a los principales retos, como son el cambio climático, la movilidad, la vivienda o el cuidado de las personas».

El mismo acto ha servido también para formalizar el Memorándum de Entendimiento entre las dos ciudades; un acuerdo que profundiza en una relación iniciada en 1998, cuando se firmó un primer documento por dos años con el objetivo de trabajar conjuntamente en temas urbanísticos y de rehabilitación, asesoramiento en planificación estratégica y asesoramiento de cara a los Juegos Panamericanos.

Sin embargo, la relación entre las dos ciudades ha ido ahora más allá, a raíz de los contactos establecidos con motivo de la participación de Barcelona en la edición de este año de la FIL.

El acuerdo rubricado hoy recoge la voluntad de intercambiar conocimiento y trabajar conjuntamente en ámbitos como la ordenación territorial y desarrollo urbano; la gestión integral de residuos; la promoción económica internacional y marca de ciudad; bibliotecas; política integral de cuidados; o políticas de movilidad (zona de bajas emisiones, electrificación de la flota de autobuses, tranvía, impulso del vehículo eléctrico). EFE.

jo/fp