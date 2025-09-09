The Swiss voice in the world since 1935

El alcalde de Belén pide ayuda internacional para «detener el genocidio en Gaza»

Atenas, 9 sep (EFE).- El alcalde de Belén, Maher Nicola Canawati, pidió este martes en Atenas, con la que la ciudad palestina está hermanada, que la comunidad internacional haga todo lo posible para «parar el genocidio en Gaza» y poner fin a los «crímenes de guerra» que, aseguró, Israel comete en la Franja y en Cisjordania.

El alcalde palestino hizo esas declaraciones durante un encuentro con el de la capital griega, el socialdemócrata Jaris Dukas.

«Los niños de Gaza se mueren de hambre, barrios enteros han desaparecido del mapa, no hay agua ni electricidad, ni medicamentos ni hospitales. La situación en Belén también es muy difícil», señaló Canawati, alcalde de esta histórica ciudad en la Cisjordania ocupada.

El edil señaló que solo en los últimos dos años de conflicto se han establecido cuatro nuevos asentamientos ilegales de colonos israelíes a las afueras de la ciudad que, denunció, «están asfixiando a la población de Belén y consumiendo todos los recursos».

Canawati añadió que en la Gobernación de Belén existen 27 asentamientos israelíes con unos 120.000 colonos, «la mitad de todos los habitantes» de la región.

También denunció que desde que empezó el conflicto han aumentado también los puestos de control israelíes en esta región palestina que, dijo, impiden a las personas desplazarse y a los enfermos acudir a los hospitales.

Dukas afirmó que Belén es un «símbolo del cristianismo» y con fuerte presencia cristiana que también se ve seriamente afectada por lo que calificó de ocupación israelí, el empobrecimiento y la destrucción.

El político socialdemócrata recordó además que el Gobierno municipal aprobó el pasado agosto una resolución «que condena los crímenes de Israel y pide al Estado griego el reconocimiento del Estado palestino sin más demoras».

La vicepresidenta del departamento griego de la ONG internacional Médicos sin Frontera (MSF), Eleni Kakalu, señaló por su parte que la situación humanitaria en Gaza «no tiene precedentes en el siglo actual» y que su organización ha realizado 28.000 intervenciones quirúrgicas en la Franja.

Kakalu advirtió de que «las heridas de los pacientes es imposible que sanen sin que se les administre comida».

También dijo que unos 1.580 trabajadores sanitarios han muerto en Gaza, 12 de ellos de MSF, desde los atentados del grupo palestino Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, con los que comenzaron los ataques israelíes a Gaza que han dejado más de 60.000 muertos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Yorgos Yerapetritis, afirmó este martes que Grecia no reconocerá el Estado palestino «en un futuro inmediato». EFE

