El alcalde de Budapest acusa a Orbán del deterioro de la nota de Moody’s para la ciudad

Budapest, 30 dic (EFE).- El alcalde de Budapest, el izquierdista Gergely Karácsony, ha responsabilizado al Gobierno del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, del deterioro económico-financiero de la capital que llevó a la agencia Moody’s ha rebajar la calificación crediticia de la ciudad.

«El Gobierno (de Orban) que ha endeudado gravemente el Estado y ha arruinado el presupuesto público sigue desangrando a Budapest», afirmó Karácsony poco después de que la agencia de calificación de riesgos crediticios publicara, en la noche del lunes, su nueva evaluación sobre la situación financiera de Budapest.

En ella, Moody’s rebaja en un escalón, de baa3 a ba1, la nota de la capital húngara, pasando así de considerar que tenía capacidad «aceptable de reembolsar sus obligaciones a corto plazo» a advertir de un «significativo» riesgo crediticio.

La agencia habla incluso de «riesgos elevados» derivados, entre otras causas, del «retraso inesperado» de transferencias del Gobierno al Ayuntamiento que Budapest ya había presupuestado, y recuerda las persistentes disputas sobre el monto de la llamada ‘contribución de solidaridad’, un impuesto para apoyar a localidades más pequeñas que el Gobierno exige a la ciudad.

«La decisión de Moody’s de rebajar la calificación crediticia de Budapest es consecuencia de la política tributaria absurda y mezquina del Gobierno», acusó Karácsony.

Las confrontaciones entre Budapest y el Gobierno comenzaron cuando la oposición ganó las elecciones municipales en 2019 y Karácsony fue elegido alcalde.

Desde entonces, el Ayuntamiento de la capital viene denunciando que el Gobierno de Orbán le incauta fondos municipales, una práctica que, afirma, limita cada vez más la autonomía de la ciudad.

El principal foco de estos conflictos está en la citada ‘contribución de solidaridad’, introducida durante la pandemia de la covid y con la que el Ejecutivo justifica las retenciones e incautaciones.

El pasado 1 de diciembre miles de personas se manifestaron en Budapest para denunciar que las políticas del Gobierno asfixian financieramente a la capital y ponen en riesgo el sueldo de los empleados municipales.

El Gobierno de Orbán, por su parte, asegura que Budapest es la ciudad más rica del país y que el deterioro de su situación económica se debe a la mala gestión municipal, al tiempo que promete ayudar a la urbe si ésta se declara oficialmente en quiebra. EFE

