El alcalde de la ciudad china de Chengdu, investigado por «violaciones disciplinarias»

Pekín, 26 nov (EFE).- El alcalde de la ciudad central china de Chengdu, Wang Fengchao, se encuentra bajo investigación por «graves violaciones disciplinarias y de la ley», informó este miércoles la televisión estatal CCTV.

El medio estatal indicó que la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh y la Comisión Nacional de Supervisión llevan a cabo un examen disciplinario sobre Wang, quien es también vicesecretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China (PCCh) en la ciudad.

Dichas entidades son los dos principales órganos encargados de perseguir irregularidades dentro del partido gobernante y la administración pública, respectivamente.

CCTV no ofreció detalles sobre las supuestas infracciones de Wang.

En China, la fórmula «graves violaciones disciplinarias y de la ley» es la empleada habitualmente por el aparato anticorrupción para anunciar pesquisas que, frecuentemente, terminan relacionadas con sobornos u otros delitos económicos.

El alcalde de Chengdu, una megalópolis de 21 millones de habitantes y capital de la provincia de Sichuan, se convierte así en el último funcionario en ser sometido a una investigación en el marco de la campaña anticorrupción en marcha en China desde hace más de una década.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, impulsó una ofensiva de gran alcance contra la corrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de conglomerados estatales.

La campaña, considerada uno de los programas emblemáticos de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y malversación dentro de la estructura del PCCh, si bien algunos observadores sostienen que también podría haber servido para neutralizar a determinados rivales políticos. EFE

