El alcalde de Medellín carga contra Petro por «destruir» la relación con Estados Unidos

2 minutos

Barcelona, 21 oct (EFE).- El alcalde de Medellín, Federico (‘Fico’) Gutiérrez, cargó este martes contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por «destruir» a su juicio la buena relación que Colombia tenía con Estados Unidos, su principal socio comercial.

«Colombia tiene una muy buena relación con EE.UU. Quien ha generado un mal ambiente y una mala relación hasta tratar de destruir todas las relaciones es quien hoy mal dirige Colombia, pero EE.UU. es el primer socio comercial que tiene Colombia, y eso hay que cuidarlo», dijo el opositor al gobierno de Petro y alcalde de la segunda mayor ciudad colombiana en el World In Progress (WIP), que se celebra en Barcelona.

Gutiérrez, que ejerce un segundo mandato como alcalde de Medellín y concurrió a la primera vuelta electoral de 2022, que ganó Petro, aseguró que al gobierno del presidente izquierdista «no le gusta nada» lo que se hace desde las alcaldías.

Y añadió: «Ya pronto cesará la horrible noche, habrá una dinámica nueva en Colombia y yo estoy seguro que Colombia va a volver a tener muy buenas relaciones con EEUU, con otros países, con los empresarios, con los medios de comunicación, que no son los enemigos».

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en su red Truth Social el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas y acusó a Petro de ser «un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas».

Petro respondió que Trump «está engañado» y le recomendó «leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas».

Este lunes Petro se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, y con el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, a quien llamó a consultas por segunda vez en lo que va del año en medio de la tensión bilateral por la política antidrogas y el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Por otro lado, durante su intervención en el WIP, Gutiérrez repitió este martes una frase que causó polémica el mes pasado, ya que relaciona a Petro con la muerte del precandidato presidencial conservador Miguel Uribe, quien falleció semanas después de ser disparado el pasado 7 de junio durante un acto preelectoral en Bogotá.

«Yo no puedo asegurar que el presidente sea el responsable directo de una persona como Miguel Uribe, pero, si esa persona que está en el poder no hubiera sido presidente, Miguel Uribe estaría vivo», alegó el alcalde. EFE

