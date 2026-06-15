El alcalde de Medellín no cree que Colombia pueda aguantar otros cuatro años «de desastre»

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Madrid, 15 jun (EFE).- El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, pidió este lunes en Madrid poner los ojos en Colombia de cara a las elecciones, pues no cree que el país pueda «aguantar» otros cuatro años «de desastre».

«La comunidad internacional debe estar atenta a las elecciones en Colombia», aseguró el alcalde colombiano durante el XIX Foro Atlántico ‘Libertad y desafíos democráticos’ que tuvo lugar este lunes en Casa América en Madrid.

A pesar de la prohibición de intervenir en política por ser un funcionario público, Gutiérrez aseguró, de cara a la segunda vuelta de electoral de este domingo 21 de junio, que «Colombia supo aguantar cuatro años de desastre, pero estoy seguro de que no podrá aguantar otros cuatro».

Estas declaraciones tuvieron lugar en panel de alcaldes iberoamericanos en el que también participó el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, y Esteban Allasino intendente de Luján de Cuyo (Argentina).

«Yo sí puedo enviar un mensaje a los colombianos», dijo Zelaya, quien respaldó las declaraciones de Gutiérrez y aseguró que «ya solo falta Colombia», haciendo referencia al auge de la derecha y la extrema derecha en América Latina.

Además, pidió el voto por el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella -favorito en las encuestas sobre el izquierdista Iván Cepeda-: «si no están a favor de Abelardo, voten en contra de Petro», pidió el hondureño.

Zelaya, quien asumió la alcaldía en enero pasado, reconoció que uno de los principales retos que ha tenido en sus primeros meses es el de la «legitimidad», ya que ganó las elecciones con solo 882 votos de diferencia.

En declaraciones a EFE, Gutiérrez reconoció que el desarrollo turístico y la apertura de Medellín en los últimos años ha acrecentado la crisis de vivienda y ha generado problemas de turistificación.

Explicó que para él es importante erradicar el «mal llamado turismo sexual» y asegurarse de que las rentas de corta duración, como la que ofrecen plataformas como Airbnb, no afecten la oferta de viviendas para los ciudadanos.

Durante el diálogo, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, los alcaldes coincidieron en la importancia de defender la “libertad y la empresa privada”, la cual, aseguraron, está en peligro. Ante esto, según los mandatarios locales, el “orden” es imprescindible para hacer frente a los retos de las ciudades actuales. EFE

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