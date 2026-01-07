El alcalde de Mineápolis acusa a ICE de «estar matando gente» tras disparar a una mujer
Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, acusó este miércoles al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de «estar matando gente» tras disparar y matar a una mujer en una redada en Minnesota, además de exigirles que «se vayan al carajo» («get the fuck out»).
El alcalde, del Partido Demócrata, tachó de «mierda» el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de que los agentes dispararon a la mujer de 37 años, aún no identificada, como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota.
«No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente», denunció en una rueda de prensa. EFE
