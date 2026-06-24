El alcalde de Moscú informa de 15 drones derribados en las inmediaciones de la capital

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Moscú, 24 jun (EFE).- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó este miércoles de 15 drones ucranianos derribados en las inmediaciones de la capital rusa durante la última jornada.

El regidor de la urbe, donde viven más de 13 millones de personas, aseguró que especialistas de los servicios de emergencia trabajan en los lugares de la caída de fragmentos.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra la capital rusa, siendo el mayor de ellos el del jueves pasado, cuando Moscú fue atacada por cerca de dos centenares de drones enemigos.

En el sureste de la ciudad los drones lograron impactar contra una refinería, que, según medios extranjeros, no podrá reanudar sus operaciones hasta dentro de medio año.

Además, como consecuencia de ese ataque masivo, en los aeropuertos capitalinos fueron aplazados y cancelados más de 550 vuelos.EFE

mos/mgr