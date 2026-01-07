El alcalde de Nueva York dice que ICE «asesinó» a la mujer abatida en Mineápolis

Nueva York (EE.UU.), 7 ene (EFE).- El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, dijo este miércoles que el Servicio de Control de Aduanas (ICE, en inglés) «asesinó» a la mujer estadounidense abatida hoy en una redada migratoria en Mineápolis y denunció el «ataque» de la agencia a «nuestros vecinos en todo EE.UU.».

«Esta mañana, un agente del ICE asesinó a una mujer en Mineápolis, el último horror en un año lleno de crueldad», escribió en X Mamdani, que lleva una semana en el cargo y, tras su exitosa campaña y victoria electoral, se perfila como una fuerza emergente en el debilitado Partido Demócrata.

«El ataque a nuestros vecinos en todo EE.UU. es un ataque a todos nosotros. Nueva York está con los inmigrantes hoy y todos los días», agregó.

El alcalde, que pertenece al grupo de los Demócratas Socialistas, previamente se refirió al asunto con un tono similar en su primera rueda de prensa desde la Alcaldía.

Mamdani fue consultado por el mensaje del alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, que hoy instó a los agentes a «largarse de una maldita vez» de la ciudad tras la muerte de la mujer abatida en el operativo del ICE, y por si conocía los siguientes pasos del presidente estadounidense, Donald Trump.

«No puedo decir qué hará el presidente, pero le puedo decir lo que le dije directamente: creo que estas redadas son crueles e inhumanas y no hacen nada para servir realmente a la seguridad pública», comentó.

El regidor agregó que un grupo de inmigrantes indocumentados recientemente le expresó que «viven con ansiedad» y «miedo» por si son deportados y separados de sus familias, y reivindicó que Nueva York seguirá aplicando las leyes de «ciudad santuario» para protegerlos.

Frey y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la mujer abatida conducía su auto lejos de los oficiales y estos se acercaron a agredirla, pero el Gobierno de Trump la ha acusado de ser una «agitadora profesional» con objetivos de «terrorismo interno». EFE

