El alcalde de París anuncia un «aumento de la mortalidad» en la ciudad por calor extremo

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París, 25 jun (EFE).- El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, afirmó este jueves que la situación en la capital francesa es «bastante crítica» y dijo que se ha producido un «aumento de la mortalidad» por la ola de calor, pero rehusó dar cifras.

«Es extremadamente difícil. La situación es, en algunos aspectos, bastante crítica», reconoció el alcalde socialista de París en declaraciones a TF1, al tiempo que instó a las personas más vulnerables a ser prudentes.

Grégoire señaló que «la tasa de mortalidad está aumentando», pero consideró que «corresponde a las autoridades sanitarias» proporcionar información actualizada.

«Se necesitan medidas de emergencia», aseguró el alcalde capitalino, al señalar que en París ya se han entregado casi 400 aparatos de aire acondicionado en centros educativos y quedan otros tantos por hacer llegar a las aulas. «Necesitamos un cambio de paradigma total», afirmó, al tiempo que opinó que no es necesario climatizar todas las aulas de todas las escuelas.

Francia experimentó la víspera el día más caluroso jamás registrado en el país, con 30 °C de media y amplias zonas del país en las que se rebasaron los 40 °C, mientras se prepara para vivir este jueves otra jornada que se perfila incluso peor, con 72 de su centenar de departamentos en alerta roja por calor, catorce más que la víspera.

Este episodio extremo también tiene impacto en el sector sanitario, con un aumento de las llamadas al 15 (el número de emergencias francés) «de hasta un 40 % dependiendo de la región», y un incremento de la actividad en los servicios de urgencias, señaló Agnès Ricard-Hibon, médica de urgencias en Val-d’Oise y portavoz de Samu urgences de France.

La también presidenta honoraria de la Sociedad Francesa de Medicina de Urgencias, anunció hoy en Europe 1 ese aumento en las llamadas al Samu, lo que, según ella, es una buena noticia para evitar la sobrecarga de los servicios de urgencias.

En urgencias, la actividad ha aumentado entre un 10 y un 15 %, calculó. «Ahora estamos observando un incremento significativo en los motivos de las visitas a urgencias relacionados con la deshidratación y la ola de calor», señaló Ricard-Hibon.

Y añadió que «ningún grupo se libra de esta ola de calor», ya que están «viendo a jóvenes con enfermedades relacionadas con el calor en urgencias».

De hecho, a comienzos de semana, cuando el episodio apenas estaba comenzando, las cifras de pacientes en las urgencias se acercaron a máximos históricos, según señaló la víspera la agencia Santé Publique France.

En lo que definió como «un grito del corazón», la ministra de Salud, Stéphanie Rist, lanzó anoche un llamamiento en el telediario de France 2 a toda la población a movilizarse «por las personas que están aisladas». «Si estás al lado de alguien que está aislado, ve a ver a tu vecino, pregúntale si está bien», dijo.

Además, 48 personas han muerto ahogadas desde el 18 de junio cuando comenzó la actual ola de calor, dijo ayer en la televisión BFMTV el director general de Seguridad Civil y Gestión de Crisis, Julien Marion. «Es una cifra mayor que en años anteriores y afecta principalmente a los jóvenes», lamentó.

En la misma cadena, un veterinario advirtió del aumento de la mortalidad entre los animales domésticos debido al calor extremo. «Los animales se están asando en el asfalto», afirmó Pierre Fabing, cofundador de 3115 Urgencias Veterinarias, que cifró en un 10 % el aumento de muertes en comparación con el mismo período de 2025.

Los primeros efectos de esta canícula que comenzó el pasado domingo también son palpables para la agricultura en Francia, donde está afectado también a cultivos y animales.

Según las organizaciones agrícolas, el calor extremo ha matado a cientos de miles de aves de corral, está saturando los servicios de recogida de cadáveres y llevando a las autoridades a considerar el entierro ‘in situ’ en las principales regiones productoras de aves de corral. EFE

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