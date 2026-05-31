El alcalde de París relativiza los disturbios en medio de acusaciones de la ultraderecha

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París, 31 may (EFE).- El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, relativizó los disturbios en su ciudad, donde una persona murió y dos resultaron gravemente heridas durante los festejos de la Champions ganada el sábado por el PSG, mientras la ultraderecha francesa ha acusado al Gobierno de inacción ante los altercados.

«En la inmensa mayoría de los casos, la gente vivió esto en familia, con amigos. Fue una fiesta extraordinaria y los incidentes al margen de los grandes eventos hace siglos que existen», declaró el alcalde en una entrevista al canal BFMTV.

El festejo de la segunda Liga de Campeones del PSG ha causado en París un fallecido y dos heridos de gravedad -un balance similar al del año pasado-, además de casi 500 detenidos solo en la capital.

En toda Francia, han resultado heridos 57 policías y 219 participantes. También se han registrado destrozos materiales aún por evaluar.

Grégoire indicó que también ha influido la «repercusión mediática» de los festejos, junto a «la obsesión de estos alborotadores que vienen a destrozar y que se graban a sí mismos en las redes sociales».

Como el pasado año, cuando fallecieron dos personas en las celebraciones, la ultraderecha francesa ha denunciado la inacción del Gobierno francés frente a los participantes violentos.

Jordan Bardella, mano derecha de Marine Le Pen y posible candidato del principal partido de ultraderecha a las presidenciales de 2027, se enzarzó este domingo en las redes sociales con la diputada Clémence Guetté, una de las dirigentes de la primera fuerza de izquierdas, La Francia Insumisa (LFI).

Guetté, figura muy próxima al candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, acusó a las fuerzas policiales de «haber lanzado granadas lacrimógenas contra familias, contra jóvenes, solo porque estaban festejando».

En su respuesta a esa declaración, Bardella denunció que ese mensaje «ilustra por sí solo el concepto de la ‘Nueva Francia’: el apoyo incondicional a quienes destruyen los bienes ajenos, a quienes vulneran nuestras leyes y ensucian nuestras fiestas populares». EFE

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