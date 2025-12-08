El alcalde electo de Nueva York instruye a inmigrantes cómo actuar ante una redada del ICE

Nueva York, 8 dic (EFE).- El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que protegerá el derecho de los «más de tres millones de inmigrantes» de la ciudad y explicó cuáles son los derechos de los extranjeros ante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En un vídeo compartido en sus redes en las últimas horas, el demócrata, de 34 años, dijo que «el fin de semana pasado ICE intentó realizar una redada en Canal Street y detener a nuestros vecinos inmigrantes. Como alcalde, protegeré los derechos de cada uno de los neoyorquinos».

«Y eso incluye a los más de tres millones de inmigrantes que llaman a esta ciudad su hogar. Pero todos podemos hacer frente a ICE si conoces tus derechos», añadió.

Mamdani resaltó: «ICE no puede entrar en espacios privados, como tu casa, tu escuela o un área privada de tu lugar de trabajo, sin una orden judicial firmada por un juez».

«A veces, ICE te mostrará documentos que se parecen a una orden (de arresto) y te dirán que tienen derecho a arrestarte. Eso es falso. A ICE se le permite legalmente mentirte, pero tú tienes derecho a guardar silencio», continuó explicando Mamdani en su vídeo, a la par que mostraba los distintos tipos de documentos legales.

También detalló que se puede grabar a los agentes, siempre y cuando no se interfiera con el arresto.

«Los neoyorquinos tienen el derecho constitucional a protestar. Y cuando yo sea alcalde, protegeremos ese derecho. Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes y yo lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes», concluyó el alcalde electo, que asumirá el cargo al frente de la Gran Manzana el próximo 1 de enero. EFE

