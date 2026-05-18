El algodón fue domesticado en el península mexicana de Yucatán

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Redacción Ciencia, 18 may (EFE).- El algodón cultivado es la fuente más importante de fibra textil natural a nivel mundial, pero hasta ahora no se sabía con certeza dónde fue domesticado. Un nuevo estudio indica que tanto las formas perennes como las anuales modernas tienen su linaje genético en Yucatán (México).

Un equipo de investigadores encabezado por la Universidad Estatal de Iowa (EE. UU.) publica un estudio en PNAS sobre los análisis de muestras de poblaciones de algodón silvestre en Florida, la península de Yucatán y las islas caribeñas de Puerto Rico y Guadalupe.

La domesticación del algodón, según sugiere el estudio, fue un proceso gradual que se caracterizó por la acumulación de mutaciones a largo plazo, en lugar de por cambios rápidos y mutaciones importantes, como se observa a menudo en otros cultivos domesticados.

La recopilación de las secuencias genómicas de las poblaciones de algodón permitió analizar la diversidad genética en toda el área de distribución silvestre del algodón, así como la historia de la domesticación de este cultivo.

Los análisis “confirman la hipótesis de que la península de Yucatán (México) es el centro de domesticación, del que se derivaron las formas perennes originales y, posteriormente, los cultivos anuales modernos”, señala el estudio.

Las pruebas sobre la estructura poblacional y filogenómicas apuntan que el noroeste de Yucatán alberga una mayor diversidad genética en comparación con las poblaciones más pequeñas y geográficamente dispersas del noreste de esa península y la cuenca del Caribe.

Aunque, agrega la investigación, la poblaciones de Florida y otras zonas de la cuenca del Caribe mantienen focos únicos de diversidad.

El estudio cuantificó la diversidad en las poblaciones de algodón silvestre y reveló el origen del acervo genético cultivado, los cuellos de botella genéticos que acompañaron a la domesticación y los posibles procesos ecológicos y antropogénicos que determinaron la diversidad actual y la distribución geográfica. EFE

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