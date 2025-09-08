El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos condena el ataque de Jerusalén
Ginebra, 8 sep (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó el ataque perpetrado este lunes en la periferia de Jerusalén en el que murieron seis personas y una decena fueron heridas.
«Condenó el espantoso atentado perpetrado hoy en Jerusalén», dijo en su cuenta en la red social X.
En la misma reacción, defendió que «la respuesta a este tipo de violencia debe ajustarse al derecho internacional».
El tiroteo fue perpetrado contra personas que se encontraban en una parada de autobús cerca del asentamiento de Ramot Alon, anexionado como barrio a Jerusalén.
Las autoridades israelíes arrestaron este lunes a un «sospechoso» de Jerusalén Este tras dicho ataque mortal a tiros en una parada de autobús en el que dos palestinos de Cisjordania ocupada dispararon contra un grupo de israelíes, matando a seis personas, anunció la Policía de Israel en un comunicado.
Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado fuera de servicio y civiles armados. EFE
