El Alto Consejo de Estado de Libia acusa a la misión de la ONU de socavar la estabilidad

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Argel, 22 abr (EFE).- El Alto Consejo de Estado libio -órgano consultivo- acusó este miércoles a la misión de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) de poner en riesgo la estabilidad y la paz en el país, al considerar que se excede en su mandato con la aplicación de «medidas unilaterales», ajenas al plan de solucionar la crisis política con la celebración de elecciones.

La denuncia fue hecha por el presidente del Alto Consejo de Estado, Mohamed Takala, mediante una carta enviada al secretario general de la ONU, Antònio Guterres, en la que expresó su rechazo a la creación de «órganos paralelos», como la plataforma de «diálogo estructurado», que busca, según la UNSMIL, incluir en el proceso político de reconstrucción del país a las instituciones «soberanas», partidos y la sociedad.

Además, mostró su rechazo a la conformación de un «comité asesor», cuyo objetivo es resolver disputas en la ruta hacia unas elecciones en Libia, como contempla la hoja de ruta del la misión presentada en pasado agosto ante el Consejo de Seguridad de la ONU q,ue contempla, entre otros asuntos, la celebración de comicios en un plazo máximo de 18 meses desde la fecha de presentación.

Según la misiva de Takala, quien reiteró que «esto supone una violación de la soberanía nacional y la marginación de instituciones establecidas mediante el consenso libio», los miembros de los órganos creados por la UNSMIL han sido elegidos «bajo criterios poco transparentes».

Asimismo, criticó a la misión por sus «preferencias» ideológicas al considerar que seleccionó «deliberadamente» a personas afiliadas a facciones políticas determinadas sin coordinar con las autoridades, lo que responde -aseguró- a «intereses particulares», bajo el riesgo de «retornar al autoritarismo».

Para el presidente del Alto Consejo de Estado, la UNSMIL trabaja bajo un enfoque que «amenaza la estabilidad» y «socava la confianza del pueblo libio en la imparcialidad de la organización internacional».

Ante esta situación, Takala solicitó a Guterres su «intervención directa para corregir el rumbo de la misión» con el fin de que «cumpla estrictamente con su mandato» para «proteger el proceso democrático».

Desde 2014, cuando se celebraron las últimas elecciones legislativas, Libia está dividida en dos administraciones, con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar, y el oeste controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que lidera Abdelhamid Dbeiba. EFE

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