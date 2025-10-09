El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

1 minuto

Jerusalén, 9 oct (EFE).- El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe esta tarde en gabinete el acuerdo alcanzado esta madrugada entre Israel y Hamás en Egipto, según informó a EFE una fuente gubernamental.

De esta manera, el acuerdo empezaría a surtir efecto una vez tenga la luz verde del Gobierno de Benjamín Netanyahu, cuyos ministros tienen previsto reunirse en Jerusalén a las 18.00 hora local (15.00 GMT). EFE

