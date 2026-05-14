El alto el fuego Gaza no es perfecto, pero se mantiene, afirma un alto responsable

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El alto el fuego en Gaza, en vigor desde octubre, no es perfecto pero se mantiene, estimó este miércoles el alto representante para Gaza del «Consejo de la Paz» creado por el presidente estadounidense Donald Trump.

«Tenemos un alto el fuego y se mantiene», declaró Nikolai Mladenov durante un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) en Jerusalén.

Sin embargo, «no es perfecto», señaló el diplomático búlgaro, que añadió que «hay violaciones todos los días, y algunas de ellas son muy graves».

La tregua entró en vigor el 10 de octubre, pocos días después del segundo aniversario del inicio de la guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel.

Pero Gaza sigue siendo escenario de bombardeos israelíes, mientras Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.

La primera fase de la tregua permitió la liberación de los últimos rehenes del 7 de octubre que seguían retenidos en Gaza, a cambio de palestinos detenidos por Israel.

Sin embargo, el paso a la segunda fase -que debería implicar el desarme de Hamás y una retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla más del 50% de la Franja de Gaza- parece completamente bloqueado, mientras la atención internacional se centra en Irán y el estrecho de Ormuz.

«No pedimos que Hamás desaparezca como movimiento político», afirmó Mladenov sobre la delicada cuestión del futuro del movimiento islamista palestino.

«En cambio, lo que no es negociable es que facciones armadas o milicias con sus propias estructuras de mando militar, sus propios arsenales o redes de túneles puedan coexistir junto a una autoridad palestina de transición», subrayó.

En cuanto a la reconstrucción del territorio devastado por los bombardeos israelíes y los combates, llevará «una generación», dijo.

«Si observamos (…) los decenas de millones de toneladas de escombros que deben retirarse, el número de personas -más de un millón- que necesitan algún tipo de refugio permanente y acceso básico al agua y al saneamiento, estamos hablando (…) del trabajo de toda una generación para Gaza», declaró Mladenov.

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