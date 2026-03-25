El alto representante de la «Junta de Paz» de Trump pide un desarme «sin demora» de Hamás

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El alto representante para Gaza de la «Junta de Paz» creada por el presidente estadounidense Donald Trump instó el martes a los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a presionar a Hamás para que acepte entregar las armas.

«Pido a los miembros del Consejo que utilicen todos los medios a su alcance para instar a Hamás y a todas las facciones palestinas a aceptar» un desarme «sin demora», declaró el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov.

«Cada hora, cada día que se pierde tiene un costo humano y erosiona aún más el proceso hacia una paz creíble y duradera», agregó.

El alto el fuego vigente desde octubre de 2025 entre Israel y Hamás ha permitido un relativo alivio de los combates en Gaza tras dos años de guerra, aunque los bombardeos israelíes siguen causando muertos.

La segunda fase del plan prevé la entrega de armas del movimiento islamista, la retirada progresiva del ejército israelí y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización en el territorio.

Sin embargo, Hamás rechaza cualquier desarme en las condiciones planteadas por Israel.

«El abandono de las armas por parte de los grupos armados representaría una ruptura decisiva con los ciclos de violencia que han definido la vida en Gaza durante décadas», dijo Mladenov.

Durante este Consejo de Seguridad dedicado a la cuestión palestina, el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, calificó de «profundamente alarmante» el «aumento del nivel de violencia en Cisjordania».

«Me preocupan especialmente la multiplicación y la intensificación de los ataques de colonos que, en ocasiones llevados a cabo cerca de —e incluso con el apoyo de— las fuerzas de seguridad israelíes, contribuyen al desplazamiento de comunidades palestinas», dijo Alakbarov.

Un mensaje respaldado antes de la reunión por un grupo de nueve países presentes en el Consejo de Seguridad, consideró «inaceptables» los «ataques continuos y cada vez más violentos de colonos israelíes contra la población civil palestina».

Ese grupo de países está conformado por Baréin, Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia, Pakistán, Somalia y Reino Unido.

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