El América, de la española Irene Guerrero, visita al Guadalajara en el derbi

2 minutos

México, 19 feb (EFE).- El América de la delantera española Irene Guerrero, tercero de la clasificación, visitará el próximo domingo al Guadalajara, segundo, en el derbi del fútbol femenino de México.

En la décima jornada del Clausura 2026, las Águilas del entrenador español Ángel Villacampa, tratarán de recuperar el paso en el estadio de las tapatías, luego de haber empatado el pasado domingo ante el Monterrey, tras haber dejado escapar numerosas oportunidades de gol.

Con seis victorias, tres empates y 21 puntos, si gana, el América garantizará subir al segundo lugar, o al primero, si el sábado las Rayadas de Monterrey no derrotan al San Luis.

El español Antonio Contreras, estratega de las Chivas, asumirá el duelo como una oportunidad de mostrar músculo y confirmar que su equipo es candidato al título.

Guerrero, Scarlett Camberos y la brasileña Geyse Da Silva serán tres piezas claves en el ataque de las azulcremas, que deberán cuidarse de Alicia Cervantes y Adrina Iturbide, cabezas de la ofensiva rival.

Menos exigente parece en el papel el duelo de las Rayadas de la española Lucía García ante el San Luis, antepenúltimo de la clasificación.

Con gol de la española, Monterrey sacó el empate en casa del América en su anterior aparición, lo cual le permitió mantener el liderato, que ahora mantendrá si cumple los pronósticos ante un San Luis con 19 goles encajados en nueve partidos.

La jornada empezará este viernes cuando el campeón Tigres UANL, que no ha podido contar con Jenni Hermoso, lesionada, visitará a las Pumas UNAM.

Las ‘Amazonas’ suman 18 puntos; aparecen en el sexto lugar a cinco unidades de las Rayadas. Necesitan sumar tres puntos y saldrán por ellos con Diana Ordóñez, la brasileña Jheniffer Da Silva y la sudafricana Thembi Kgablana como líderes de su ofensiva.

En los otros juegos, el Toluca de la francesa Eugenie Le Sommer, quinto de la clasificación, visitará este viernes al Santos Laguna, decimoquinto, con todo a favor para sumar tres puntos.

Le Sommer suma nueve goles, misma cantidad que Diana Ordóñez; de anotar una vez alcanzarán a la líder Charlyn Corral, de Pachuca, quien no jugará por estar suspendida.

– Partidos de la décima jornada del Clausura femenino mexicano:

20.02: Pumas UNAM-Tigres UANL, Atlas-Cruz Azul y Santos Laguna-Toluca.

21.02: Monterrey-San Luis y Tijuana-León.

22.02: Puebla-Mazatlán, Guadalajara-América, Necaxa-Querétaro y Pachuca-Juárez. EFE

gb/car