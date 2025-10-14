El América de la española Irene Guerrero visita al Atlas en el Apertura mexicano

2 minutos

Guadalajara (México), 14 oct (EFE).- Las Águilas del América de la delantera española Irene Guerrero, terceras de la tabla de posiciones, visitarán este miércoles al Atlas, en busca de recuperar el terreno perdido en el Apertura del fútbol femenino de México.

Después de perder por 1-2 en su estadio el pasado viernes, las azulcremas saldrán como favoritas para vencer al Atlas, duodécimo de la clasificación.

Con Guerrero y la mexicana Monserrat Saldívar, el América del entrenador español Ángel Villacampa saldrá por tres puntos, para cerrar de la mejor manera la fase regular del campeonato, liderada por Tigres UANM, con 38 unidades, Pachuca (36) y América (32).

Después de ocho victorias sin derrotas, las Águilas fueron superadas 3-2 por el campeón Pachuca el pasado 31 de agosto, a partir de ahí perdieron el paso, al caer ante Guadalajara y Tigres y empatar con el humilde San Luis y el Toluca.

La decimosexta fecha del campeonato se jugará entre miércoles y domingo y el próximo sábado tendrá a los Tigres UANL de la delantera española Jenni Hermoso, en su estadio ante el San Luis.

Después de superar al América, las ‘Amazonas’ confirmaron su buen momento. De ganarle al San Luis, undécimo de la tabla de posiciones, asegurarán el liderato, en caso de que Pachuca no derrote un día después a las Chivas de Guadalajara.

Ese será el duelo más esperado de la jornada: las Tuzas con el segundo mejor ataque, liderado por la ‘Pichichi’ del fútbol español Charlyn Corral, y las Chivas de la atacante Alicia Cervantes.

Corral suma 21 goles, cinco más que la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul; y ocho encima de Jenni Hermoso y Diana Ordóñez, figuras del Tigres UANL.

En otro duelo dominical, el Monterrey, uno de los cuadros favoritos, recibirá al León con la meta de ganar en su estadio para mantenerse al acecho del Toluca, quinto de la tabla de posiciones.

En los otros partidos de la penúltima fecha de la competición, este jueves las Pumas UNAM recibirán al Juárez FC; el viernes jugarán Querétaro-Cruz Azul, Necaxa-Toluca y Santos Laguna-Mazatlán y el domingo, Tijuana visitará al Puebla.

– Partidos de la decimosexta jornada del Apertura femenino:

. Miércoles 15.10: Atlas-América.

. Jueves 16.10: Pumas UNAM-Juárez FC.

. Viernes 17.10: Querétaro-Cruz Azul, Necaxa-Toluca y Santos Laguna-Mazatlán.

. Sábado 18.10: Tigres UANL-San Luis.

. Domingo 19.10: Puebla-Tijuana, Monterrey-León y Pachuca-Guadalajara. EFE

gb/cmm