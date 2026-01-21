El América del español Villacampa vence al San Luis y salta al liderato del Clausura

San Luis Potosí (México), 20 ene (EFE).- Las Águilas del América del entrenador español Ángel Villacampa fueron de menos a más para derrotar este martes por 2-0 al San Luis y saltar al liderato del Torneo Clausura mexicano femenino.

En la cuarta jornada del certamen, la española Irene Guerrero y Nancy Antonio anotaron por las azulcremas, que necesitaron más de una hora para imponer su superioridad, sumar tres puntos y saltar al liderato.

El San Luis, duodécimo de la tabla, minimizó en los primeros 45 minutos la furiosa ofensiva de las Águilas, que si bien tuvieron la posesión de la pelota 63-37 a su favor, sólo hicieron dos remates a puerta.

En esa primera mitad, Kiana Palacios estrelló el balón dos veces en el palo, pero San Luis también estuvo cerca de tomar ventaja, con un golpe de Rebeca Contreras al poste.

Inspirado, el San Luis siguió ordenado a la segunda parte y mantuvo a raya a su rival hasta que en el 61, Guerrero aceptó un balón de Palacios y con un golpe de derecha cruzado puso el 1-0.

En el 70 Antonio convirtió de derecha desde fuera del área y selló la victoria que puso al América en el primer lugar con tres triunfos, un empate y 10 puntos, uno más que Pachuca, Monterrey y Toluca, los dos últimos con un partido por jugar, mañana.

Dos horas antes, la mundialista Charlyn Corral convirtió tres goles para encabezar el ataque del Pachuca, que goleó por 7-0 al Puebla.

Corral, tres veces y Nina Nicosia, Natalia Mauleón y Abril Fragoso, una vez cada una convirtieron por las Tuzas, que completaron la goleada con un autogol de Sheila Vivanco.

En los minutos 6 y el 13, Charlyn anotó de derecha y en el 37 Mauleón puso el 3-0 a pase de Nicosia, con lo que el cuadro de casa se fue al descanso con ventaja cómoda.

Pachuca volvió a dominar en el segundo tiempo. Nicosia anotó a pase de Alexandra Godínez, en el 49; Corral, de zurda en el 53; Fragoso, de cabeza en el 67; y Vivanco metió la pelota en propia puerta, en el 69.

Las Tuzas bajaron el ritmo, a pesar de lo cual estuvieron cerca de ampliar la ventaja en los finales del duelo.

Este martes el Tijuana recibe al Juárez FC y mañana el campeón Tigres UANL de la española Jenni Hermoso visitará al Toluca, que va con paso perfecto; el líder Monterrey recibirá al Cruz Azul; Necaxa al Pumas UNAM, Santos Laguna al León, Guadalajara al Querétaro y Mazatlán al Atlas. EFE

