El América empata ante el Juárez y cede el liderato al Guadalajara

2 minutos

Ciudad Juárez (México), 5 feb (EFE).- El América de las españolas Sandra Paños e Irene Guerrero, igualó este jueves 1-1 con el Juárez, resultado con el que cedió al Guadalajara el liderato del Clausura.

En la séptima jornada, las Águilas llegaron a 17 puntos, se ubicaron en el tercer lugar del torneo, dos menos que el Guadalajara que más temprano derrotó por 2-0 al Necaxa, con lo que escaló a la cima con 19 unidades.

El América anotó con Scarlett Camberos y el local igualó gracias a la estadounidense Dayana Martin.

En un partido de ida y vuelta sobre ambas áreas, Juárez tuvo las más claras opciones de gol en el primer lapso.

A pesar de la verticalidad del equipo local, las Águilas tomaron ventaja al minuto 33 en un servicio largo para Camberos, quien recibió por la banda izquierda, la capitana se metió al área, recortó hacia el centro y disparó potente a la izquierda, imposible para el lance de Emily Alvarado.

Juárez empató en el 45 gracias a la intensidad de Dayana Martin, quien presionó en la salida a la nigeriana Chidinma Okeke, le robó el balón y en el mano a mano venció a la española Sandra Paños con un túnel.

En su partido, el Guadalajara superó por 2-0 al Necaxa con goles de Alicia Cervantes y de Adriana Iturbide.

Más temprano, la uruguaya Solange Lemos anotó el tanto de la victoria por 2-3 del León sobre el Querétaro, Yashira Barrientos marcó doblete por las visitantes y por León convirtieron Edith Carmona y Victoria Ceceña.

La séptima fecha concluirá este viernes, cuando el Puebla recibirá al Santos Laguna, el Pachuca viajará para medirse al Mazatlán y el Monterrey, de la colombiana Marcela Restrepo, chocará con el Tijuana. EFE

