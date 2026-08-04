El América golea al Santos Laguna y lidera su grupo en el Apertura femenino de México

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Torreón (México), 3 ago (EFE).- Las Águilas del América, dirigidas por el español Ángel Villacampa, golearon este lunes por 0-3 al Santos Laguna para colocarse en el liderato del grupo B del torneo Apertura del fútbol mexicano de mujeres.

En el cierre de la primera jornada del campeonato, Alexa Soto, la venezolana Gabriela García y la brasileña Geyse le dieron la victoria a las azulcremas que impusieron condiciones desde el arranque del partido.

Apenas en el minuto 5, Soto aceptó un balón de Karina Rodríguez y de derecha puso el 0-1, ventaja ampliada en el minuto 34 con un gol de cabeza de Rodríguez.

América dominó en la segunda mitad, mas careció de contundencia. Geyse falló con todo a favor en el 64 y Scarlett Camberos lo hizo en el 69.

En el 73, Geyse apareció por la banda izquierda y de derecha desde fuera del área, puso el 0-3.

La brasileña estrelló un balón en el travesaño en el 75 en otra llegada de las azulcremas.

Las Águilas lideran el grupo B por mejor diferencia de goles que las Chivas de Guadalajara, vencedoras este domingo por 3-1 del Querétaro.

Sarahí Ceceña convirtió por el humilde Querétaro, que tomó ventaja, pero las Chivas recuperaron el dominio y lo reflejaron en el marcador con un par de dianas de Joselina Montoya y una de Jasmine Casarez.

En el grupo A, el Tigres UANL goleó el sábado al Puebla por 8-0, con tres dianas de Diana Ordóñez, una de Maricarmen Reyes, una de Mia Villalpando y las otras de María González y la colombiana Ilana Izquierdo.

Las ‘Amazonas’ encabezan su serie, por mejor diferencia de goles que León, Toluca, Cruz Azul, Monterrey, Juárez FC y Atlante, ganadores en la fecha inicial del campeonato.

En los demás resultados, León venció por 2-5 a las Pumas UNAM; Toluca, por 1-4 al San Luis; Cruz Azul, por 3-1 al Atlas; Monterrey, por 1-2 al Tijuana; Juárez FC, por 1-0 a Pachuca y Atlante, por 1-0 al Necaxa.

Diana Ordóñez lidera a las goleadoras con tres dianas, una más que la estadounidense Chelsea Lien Le, del León; Joselina Motoya, del Guadalajara; y Maricarmen Reyes, del Tigres UANL.

El Apertura se reanudará de viernes a lunes próximos, con la segunda jornada.

Viernes 07.08: Atlas-Pachuca.

Sábado 08.08: América-Cruz Azul, Querétaro-Santos Laguna, Necaxa-Pumas UNAM y Monterrey-Atlante.

Domingo 09.08: Puebla-Guadalajara y San Luis-Tijuana.

Lunes 10.08: Toluca-Juárez FC y León-Tigres.EFE

gb/laa