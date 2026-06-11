El Amazonas busca exportar su arquitectura ancestral para hacer frente al cambio climático

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Bruselas, 11 jun (EFE).- El arquitecto del Amazonas brasileño Luis Guedes abogó este jueves por reformar el modelo de construcción de las grandes ciudades del mundo hacia un tipo de arquitectura que combine lo contemporáneo con lo ancestral, con el objetivo de frenar el sobreconsumo de recursos naturales y hacer frente al cambio climático.

«Nos enfrentamos a los desafíos ambientales desde hace mucho tiempo. Pero ahora es diferente», dijo Guedes en una entrevista con EFE durante el festival New European Bauhaus en Bruselas, donde pidió combinar el conocimiento tradicional con las nuevas tecnologías, es decir, «un nuevo tipo de arquitectura más conectado con los tiempos modernos, pero que aprenda de los tiempos pasados».

El arquitecto, cofundador de Guá Arquitetura, mostró a través de vídeos e imágenes durante su presentación cómo las comunidades amazónicas tienen una forma «muy peculiar de construir», mediante el uso de materiales locales como el látex, la cerámica o el moriche, un tipo de madera proveniente de las palmeras amazónicas.

Guedes aseguró que este modelo sería exportable a otras ciudades del mundo y daría respuesta al sobreconsumo del sector de la construcción de las grandes urbes como Dubái o Miami, que «están más enfocadas en la belleza estética que en la sostenibilidad y el impacto social».

Defendió, por ejemplo, el aprovechamiento total de la madera del Amazonas frente al «rechazo» de cerca de un tercio de ella por parte de la industria de la exportación de materiales destinados a la arquitectura moderna.

Abogó, por ejemplo, por aprovechar la madera desechada por parte de la industria para la exportación, que asciende al 30 %, según apuntó.

«No es algo que solo impacta en quien construye; impacta a toda la humanidad», denunció.

«Resiliencia climática» con perspectiva local

Durante cinco años de investigación, su estudio ha impulsado diversos proyectos de «arquitectura contemporánea ancestral» junto a diseñadores y carpinteros de comunidades del Amazonas.

Frente a los retos del calentamiento global, «estos pueblos están haciendo resiliencia climática desde hace muchos años», señaló, añadiendo que «los desafíos del cambio climático están uniendo a la gente».

«Solo con la gente local, con la gente amazónica, con su conocimiento cultural, podemos construir un mundo nuevo, más sostenible, más amigable con las personas», agregó. EFE

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