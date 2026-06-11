El amor de Elton John por la fotografía llega a París con la exposición ‘Frágil belleza’

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Nerea González

París, 11 jun (EFE).- Una cuidada selección entre las miles de fotografías que el cantante británico Elton John y su marido, David Furnish, han recopilado durante más de tres décadas protagoniza en París ‘Fragile beauté’ (‘Frágil belleza’), una exposición que bucea en la pasión de ambos por ese arte, pero también en cómo la fotografía ha reflejado la historia de los siglos XX y XXI.

Reeditando otra muestra que pudo verse en el Museo de Victoria y Alberto de Londres en 2024, ‘Fragile beauté’ presentará del 12 de junio al 27 de septiembre en la Galería Nacional del Jeu de Paume algo más de 300 imágenes, firmadas por casi un centenar de grandes nombres de autores, como Robert Mapplethorpe, Richard Avedon, Diane Arbus, Nan Goldin, Irving Penn o Mary Ellen Mark.

Las imágenes abarcan desde los años 50 hasta nuestros días e incluyen obras tan icónicas como ‘Dovima con elefantes’ (1955), de Avedon, considerada la fotografía de moda más famosa de la historia y tomada en un momento en el que esta disciplina estaba saliendo de los estudios e introduciendo nuevos elementos, como el movimiento.

Fue precisamente la fotografía de moda, un hábitat que Elton John conoce bien, la semilla de la colección que el cantante comenzó a forjar en 1991, según explicó este jueves a EFE Duncan Forbes, comisario de esta muestra y director de la sección de fotografía del Museo de Victoria y Alberto.

«Era una superestrella y le fotografiaban constantemente», algo que a él «nunca le gustó realmente», detalló este experto durante la presentación a la prensa de la exposición. La relación del pianista y compositor con este medio, sin embargo, cambió a finales de los ochenta cuando salió de rehabilitación por sus adicciones.

«Salió sobrio y decía que el mundo le parecía muy diferente. Y una de las formas en que el mundo le parecía diferente era a través de la fotografía», completó el comisario de esta muestra, que además de instantáneas históricas incluye vistas muy recientes, como fotos que han servido para ilustrar en los periódicos los devastadores incendios en Los Ángeles del año pasado o la guerra de Ucrania.

La vulnerabilidad como telón de fondo del arte

La colección de John y Furnish, que actualmente consta de más de 7.000 fotografías, se presentará en la Galería Nacional del Jeu de Paume (situada en el Jardín de las Tullerías) articulada en cinco ejes temáticos que arrancan precisamente con la moda.

Las estrellas -algo personal para John, porque muchos eran sus amigos, recordó Forbes- protagonizan la siguiente ventana a su pasión por la fotografía, con retratos icónicos como la enigmática Marilyn Monroe que Avedon logró capturar en 1957, perdida en sus propios pensamientos y sin rastro de la máscara sonriente que usaba habitualmente de cara al público.

También destacan retratos de los Beatles o una serie sobre las manos de Miles Davis tomada por Irving Penn, otro artista que como John, Marilyn y tantos otros lidió con problemas de adicción. Y es que estas fotos, según Duncan, más que presentar a gente famosa interrogan sobre la naturaleza de la fama y sus consecuencias.

El deseo, en especial a través de la figura masculina y la homosexualidad (con el sida muchas veces como telón de fondo), agrupa el siguiente mosaico fotográfico, antes de dar paso al que da nombre a la exposición, un ensayo sobre la fragilidad de la belleza.

«Esta idea es muy importante para Elton, el concepto de que la fragilidad de la belleza expresa una cierta vulnerabilidad, la fragilidad que subyace a la belleza. Siempre existe una relación entre la creatividad y la vulnerabilidad y creo que eso es algo que Elton comprende muy bien», precisó Duncan.

Forma parte de este apartado una de las obras más destacadas de la muestra, que además se podrá ver en París por primera vez: la serie ‘Thanksgiving’ donde Nan Goldin, a través de 149 instantáneas, celebró a los amigos, colegas y conocidos que se convirtieron en su familia después de alejarse de la suya biológica.

Completa la muestra un apartado dedicado al reportaje, que arranca en los años sesenta con imágenes de la lucha por los derechos civiles y abarca hasta algunas de las adquisiciones más recientes de su colección, como una foto de Win McNamee tomada durante el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021.

Además de ‘Fragile beauté’, en Jeu de Paume se podrá ver también este verano, en las mismas fechas, otra exposición fotográfica: la primera retrospectiva dedicada en Francia a la fotógrafa Madeleine de Sinéty. EFE

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