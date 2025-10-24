El anuncio canadiense que ha enfurecido a Trump será emitido en la cadena Fox este viernes

2 minutos

Toronto (Canadá), 24 oct (EFE).- El anuncio televisivo de la discordia, creado por la provincia canadiense de Ontario para criticar los aranceles de EE.UU. y que ha causado la furia de Donald Trump, será transmitido este viernes en la cadena preferida del presidente estadounidense, Fox, durante el primer partido de la Serie Mundial de béisbol.

El Gobierno de Ontario confirmó que la cuña publicitaria de un minuto, que utiliza la voz e imagen del expresidente Ronald Reagan para criticar la política arancelaria de Trump, será emitida en la noche del viernes y el sábado durante los partidos entre los Blue Jays de Toronto y los Los Angeles Dodgers, que serán seguidos por millones de estadounidenses.

Pero el jefe del Gobierno de la provincia de Ontario, el conservador Doug Ford, dijo en un comunicado que a partir del lunes suspenderá la campaña publicitaria tras hablar con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El nuevo roce se inició de forma inesperada el jueves cuando Trump anunció en su red social Truth Social que había ordenado la suspensión de las negociaciones comerciales con Canadá por la emisión del anuncio televisivo, que calificó de «falso» y de ser un intento de influir en el Tribunal Supremo de EE.UU.

Por su parte, Doug Ford respondió en la mañana del viernes al presidente estadounidense en las redes social redoblando su ataque.

Ante las acusaciones de que las palabras de Reagan contra los aranceles eran falsas, Ford publicó en redes sociales el enlace directo al discurso de cinco minutos que el expresidente pronunció en 1987 y que está puesto a disposición del público por la Biblioteca Presidencial y Museo Ronald Reagan.

Mientras, Carney tampoco pareció dar mucha importancia a las amenazas de Trump.

Minutos antes de salir hacia Asia, donde visitará varios países y se encontrará con Trump en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Carney, relajado, recordó que EE.UU. ha impuesto aranceles a todos sus socios comerciales.

«Estamos listos para seguir el progreso cuando los estadounidenses estén preparados para mantener esas conversaciones, porque beneficiarán a trabajadores en EE.UU. y Canadá y familias en ambos países», añadió. EFE

