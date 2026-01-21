El Apertura argentino comienza este jueves con caras nuevas y presión sobre los ‘grandes’

Buenos Aires, 21 ene (EFE).- El fútbol argentino dará comienzo a partir de este jueves a una nueva edición del Torneo Apertura, que contará con el regreso a Primera División de dos equipos del interior del país, de importantes jugadores repatriados del extranjero y estará marcado por la presión sobre los denominados ‘cinco grandes’ de levantar un trofeo local tras un 2025 de sequía.

El campeonato comenzará con una ráfaga de doce jornadas entre este jueves y el próximo martes 3 de febrero, período en el que se disputarán las primeras tres fechas del torneo, uno de los más importantes de una temporada que coronará a siete campeones a lo largo del año.

Tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura 2025 y luego en el Trofeo de Campeones, el 2026 en Argentina volverá a tener dos certámenes troncales: Apertura y Clausura, el primero con finalización antes del Mundial y el segundo en diciembre, ambos con 16 fechas iniciales en base a dos zonas y luego formato de eliminación directa desde octavos de final con los ocho mejores de cada grupo.

Además a lo largo del año se disputará la Copa Argentina y se definirán las Supercopas Internacional y Argentina del año pasado, además de cerrar la temporada con el Trofeo de Campeones que enfrentará a los vencedores de Apertura y Clausura.

Con un mercado de pases abierto hasta el próximo martes, los denominados ‘cinco grandes’ -River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Independiente y San Lorenzo- afrontan este año con la necesidad de cambiar la página tras un 2025 sin títulos locales.

Para esta temporada, donde además disputará Copa Argentina, River Plate se reforzó con tres jugadores que llegaron desde el fútbol de Brasil: Fausto Vera (del Atlético Minerio), Aníbal Moreno (del Palmeiras) y el uruguayo Matías Viña (del Flamengo), mientras que Boca Juniors, que volverá a competir en Copa Libertadores, no sumó hasta el momento ninguna incorporación.

Racing Club, que el año pasado se alzó con la Recopa Sudamericana, dio un gran golpe al incorporar a Valentín Carboni (cedido desde el Inter de Milán) y Matko Miljevic, a la vez que recuperó a Baltasar Rodríguez tras su préstamo al Inter Miami.

San Lorenzo, que al igual que la ‘Academia’ y el ‘Millonario’ disputará Copa Sudamericana, por ahora incorporó a Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez.

Independiente, único de los denominados cinco grandes que no tendrá participación en certámenes internacionales, vendió al chileno Felipe Loyola e incorporó a Ignacio Malcorra para este 2026.

Entre los potenciales animadores de este Torneo Apertura figuran también Vélez Sarsfield, que repatrió a Lucas Roberone desde España; Talleres de Córdoba, que sumó al paraguayo Ronaldo Martínez, a Juan Sforza y concretó la vuelta del colombiano Diego Valoyes; y Rosario Central, que a su gran plantilla ahora dirigida por Jorge Almirón sumó a Jeremías Ledesma, Gastón Ávila, el chileno Vicente Pizarro y Alexis Soto.

Estudiantes de La Plata, que se coronó del último Torneo Clausura, también se perfila como otro de los candidatos, tras haber mantenido a casi todo el plantel campeón, con la excepción del volante Cristian Medina, y la incorporación del delantero Adolfo Gaich.

Para este 2026 descendieron dos equipos de la región de Cuyo como Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan, mientras que sus plazas serán ocupadas por los ascendidos Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que regresan a Primera División tras décadas de ausencia.

La primera jornada se disputará entre este jueves y el domingo, la segunda de lunes 26 a jueves 29 de enero y la tercera de sábado 31 de enero al martes 3 de febrero.

– Programación de la primera jornada

Jueves 22 de enero: Aldosivi-Defensa y Justicia, Banfield-Huracán, Unión-Platense, Instituto-Vélez Sarsfield y Central Córdoba-Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Viernes 23 de enero: San Lorenzo-Lanús, Independiente-Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán y Talleres-Newell’s Old Boys.

Sábado 24 de enero: Barracas-River Plate, Gimnasia y Esgrima de La Plata-Racing y Rosario Central-Belgrano.

Domingo 25 de enero: Boca Juniors-Deportivo Riestra, Argentinos Juniors-Sarmiento y Tigre-Estudiantes de Río Cuarto. EFE

