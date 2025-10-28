El apoyo al laborismo de Starmer vuelve a caer y sube el del populista Reform

Londres, 28 oct (EFE).- El apoyo al laborismo del primer ministro británico, Keir Starmer, ha vuelto a caer en un último sondeo sobre intención de voto, que mantiene a la formación populista de derechas Reform, de Nigel Farage, en primer lugar.

La encuesta, hecha por la firma YouGov para el periódico ‘The Times’ y publicada este martes, otorga al Partido Laborista un respaldo del 17 %, un fuerte descenso frente al 21 % que tenía el pasado septiembre, mientras que Reform cuenta con el apoyo del 27 %, frente al 29 % anterior.

El sondeo fue hecho entre 2.389 adultos en todo el país entre el 26 y 27 de octubre.

El partido Conservador obtuvo, en tanto, el 17 %, sin cambios frente a septiembre, y el Liberal Demócrata bajó dos puntos hasta el 15 %, indica la encuesta.

Estos datos salen a la luz después de que la semana pasada el laborismo sufriera un duro revés al perder el escaño de Caerphilly, del Parlamento autonómico gales, que recayó en el nacionalista Plaid Cymru, mientras que Reform quedó en segundo puesto.

Los laboristas han perdido apoyo en los últimos meses debido, entre otras cosas, al no repuntar el crecimiento económico y la controversia sobre el alojamiento en hoteles de solicitantes de asilo. EFE

