El apoyo de ex ministro británico a la UE puede dificultar la victoria de Burnham

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Londres, 18 may (EFE).- El abierto apoyo que ha dado el ex ministro británico de Sanidad Wes Streeting a una futura vuelta del Reino Unido a la Unión Europea (UE) puede dificultar el retorno de Andy Burnham, alcalde de Mánchester, al Parlamento, paso necesario antes de desafiar eventualmente el liderazgo del primer ministro, Keir Starmer.

Streeting dimitió la semana pasada como titular de Sanidad en descontento con la gestión del jefe del Gobierno y tras el duro revés sufrido por los laboristas en las elecciones locales inglesas y regionales de Escocia y Gales del pasado 7 de mayo.

En un discurso el sábado, Streeting confirmó su intención de desafiar el liderazgo de Starmer y dio a conocer su rechazo al Brexit, que calificó de «error catastrófico», y manifestó su respaldo a la Unión Europea (UE) al afirmar que el futuro del Reino Unido está en Europa y que «algún día» el país debe volver al club comunitario.

Sin embargo, los aliados del popular alcalde de Mánchester han criticado a Streeting porque puede hacer difícil la victoria de Burnham en la elección parcial de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, una zona tradicionalmente favorable al Brexit.

Los aliados dijeron a la cadena BBC que la intervención del extitular de Sanidad ha sido contraproducente.

Burnham tiene que ser diputado antes de desafiar a Starmer

Burnham necesita ser primero diputado antes de poder desafiar el liderazgo de Starmer, por lo que para él es vital hacer una buena campaña en Makerfield y ganar este escaño, que ha quedado vacante tras la reciente dimisión del laborista Joss Simons.

El primer edil de Mánchester afronta una dura batalla por hacerse con esta circunscripción frente al partido populista de derechas Reform UK de Nigel Farage, fuerte defensor del Brexit.

En la campaña para las elecciones generales británicas de 2024, ganadas por los laboristas, éstos prometieron que, una vez en el poder, no habría un retorno al mercado único de la UE, a la unión aduanera ni a la libre circulación de personas.

El pasado viernes, el alcalde recibió la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional (NEC, en inglés) del Partido Laborista para figurar como uno de los aspirantes a ser candidato de la formación por el escaño de Makerfield. El NEC tiene previsto cerrar hoy mismo la presentación de las candidaturas.

Se espera que este jueves el NEC dé a conocer el nombre del candidato laborista en Makerfield, pero se da por seguro que será Burnham.

La autoridad de Keir Starmer ha quedado debilitada después de que más de 80 diputados laboristas pidieran la semana pasada su renuncia o que presente un calendario para su retirada del poder tras el duro varapalo electoral sufrido el 7 de mayo.

No obstante, para que un diputado pueda desafiar el liderazgo de Starmer, necesitará el apoyo explícito de 81 diputados laboristas -el 20 % del grupo parlamentario de la formación-.

De contar con ese respaldo, se iniciaría un proceso interno en el laborismo para elegir al nuevo líder, que automáticamente se convertirá en primer ministro. EFE

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