El argentino ‘Vitamina’ Sánchez extiende hasta 2027 su contrato con el Olimpia de Paraguay

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Asunción, 3 jun (EFE).- El entrenador argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez extendió hasta 2027 su vinculación con el club Olimpia, con el que alzó el título del pasado Torneo Apertura del fútbol de Paraguay, informó este miércoles la institución deportiva.

«El profe sigue firme. Pablo Sánchez renovó oficialmente su vínculo con la institución hasta finales del próximo año», dijo el equipo en su cuenta de la red social X.

Bajo el mando de ‘Vitamina’, que llegó al banquillo del equipo de la capital paraguaya a finales de noviembre de 2025, el Olimpia ganó 20 partidos, empató 5 y cayó en otros 4 este primer semestre del año.

Con esos números, el cuadro Franjeado conquistó su título 48 de liga y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera al rival que saldrá del cruce entre el Independiente Medellín de Colombia y el brasileño Vasco da Gama.

De acuerdo con el medio local ABC Color, el contrato incluye una cláusula para cesar al entrenador en caso de malos resultados y otra que permitiría al argentino dejar el club en caso de recibir una oferta «tentadora», siempre que Olimpia reciba una compensación económica. EFE

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