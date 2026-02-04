El argentino Baldo y su mujer hispanovenezolana liberados en Venezuela, según confirma ONG

Caracas, 4 feb (EFE).- La ONG Foro Penal de Venezuela, que lidera la defensa de presos políticos en el país, confirmó este miércoles a EFE la excarcelación el 20 de enero del argentino-venezolano Roberto Baldo y su esposa Montserrat Espinosa, de nacionalidad española y venezolana, quienes fueron detenidos a finales de 2024.

«Fueron excarcelados hace días, el 20 de enero», dijo a EFE el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, sin ofrecer más detalles.

La liberación de Baldo fue anunciada previamente por la senadora oficialista y exministra de Seguridad Nacional argentina Patricia Bullrich.

La líder del oficialismo en el Senado no brindó más información sobre cuándo fue liberado Baldo ni sobre cuándo regresaría a Argentina, y aprovechó la ocasión para insistir con la petición de liberación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, otros dos argentinos que permanecen detenidos en Venezuela.

El Gobierno del presidente Javier Milei informó hace dos días de la excarcelación de Gustavo Gabriel Rivara, quien también se encontraba preso en Venezuela.

Según la ONG Foro Penal, al menos 350 presos políticos han sido excarcelados en las últimas semanas en Venezuela tras el anuncio por parte de las autoridades sobre el comienzo de un proceso de liberaciones, el pasado 8 de enero, cinco días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de una ley de amnistía -que debe aprobar el Parlamento que preside su hermano, Jorge Rodríguez- para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, período que cubre los gobiernos del chavismo.

Foro Penal contabiliza un total de 687 presos políticos en Venezuela, de los cuales 600 son hombres y 87 mujeres, según un recuento hasta el pasado 2 de febrero. De este grupo, 505 son civiles y 182 militares. EFE

