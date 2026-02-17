El argentino Costantino volverá a la actividad tras sufrir un traumatismo en la cabeza

2 minutos

Montevideo, 16 feb (EFE).- El futbolista argentino Ivo Costantino volverá en los próximos días a la actividad física luego de sufrir el fin de semana un golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento por el que debió ser ingresado en un centro de salud.

Así lo detalló este lunes Danubio, club en el que milita Costantino, en un comunicado en el que informó que los estudios médicos que se le hicieron al delantero arrojaron «resultados normales» y que ya se encuentra en su domicilio cumpliendo con el reposo que le indicaron los médicos.

Asimismo, el conjunto uruguayo puntualizó que, en los próximos días, Costantino comenzará «una actividad física supervisada y progresiva, siempre bajo control del cuerpo médico».

Este domingo, en el duelo entre Danubio y Boston River por la segunda fecha del Torneo Apertura uruguayo, el futbolista argentino sufrió un fuerte choque de cabezas con un jugador adversario.

A los 84 minutos del encuentro, Costantino cayó tras el impacto y debió ser retirado del estadio en una ambulancia.

De inmediato fue trasladado a un centro de salud, donde se fue puesto en observación, según informó Danubio en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En el marco de la segunda fecha del Apertura, el equipo dirigido por el argentino Diego Monarriz venció por 2-0 a Boston River con un tanto del exdelantero de Málaga y Rayo Vallecano Sebastián Fernández y otro de Maicol Ferreira.De esta forma, Danubio sumó su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones y encabeza la clasificación junto a Deportivo Maldonado y Central Español.

Más abajo aparecen Defensor Sporting, Montevideo Wanderers y Nacional, con cuatro unidades cada uno.

El próximo fin de semana, por la tercera fecha, el franjeado se pondrá cara a cara con Racing. EFE

