The Swiss voice in the world since 1935

El argentino Del Prete celebra la confianza que Cocca ha depositado en él

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guadalajara (México), 24 ago (EFE).- El delantero argentino Gustavo Del Prete, delantero del Atlas mexicano, celebró este miércoles la confianza que su compatriota Diego Cocca, entrenador rojinegro, ha depositado en él.

“Me ha dado confianza para jugar y responderle dentro de la cancha, es algo importante para ayudar al equipo con goles y con asistencias. De a poquito me voy sintiendo mejor y me gustaría que eso se viera reflejado en los resultados”, explicó en una rueda de prensa.

Con Cocca, que cumple su segundo ciclo como técnico del Atlas, Del Prete sumó su segundo partido como titular en las primeras seis jornadas del torneo Apertura 2025 en el compromiso ante el América.

“Siempre estar dentro de los titulares es importante y jugar donde me toque o si tengo que entrar como me ha tocado en varios partidos, también. No me pongo tanto a pensar en dónde me gusta jugar o no, me gusta estar con el equipo, intentar ayudar donde me toque, poder sumar”, expresó.

Del Prete aseguró que el equipo trabaja de la mano de Cocca para ser un equipo competitivo y mejorar en la clasificación, luego del mal inicio del torneo que los tiene en el decimoquinto lugar de la clasificación con cinco puntos.

Comentó que uno de los puntos débiles del plantel ha sido la defensa, que les ha costado 18 goles encajados en seis jornadas, la peor cifra entre los 18 equipos del campeonato.

“Somos autocríticos, sabemos las cosas que nos están pasando. El equipo está trabajando mucho para mejorar en defensa. Es importante que defendamos todos, desde el portero hasta los atacantes, y nos está costando, pero estoy seguro que con el trabajo que estamos haciendo lo vamos a revertir”, indicó.

El atacante señaló que hay una competencia sana entre los delanteros del equipo, producto de la buena relación que hay en el plantel.

“Estamos haciendo una competencia muy buena, sana, porque nos llevamos muy bien. Lo importante es la conexión entre nosotros, saber nuestras virtudes, nuestros defectos y ayudarnos todo el tiempo para que el otro pueda hacer un gol o una asistencia”, subrayó.

Atlas visitará el domingo a Pumas UNAM, decimotercero, en partido de la jornada 7 en el que ambos clubes buscarán una victoria para sumar y subir en la clasificación. EFE

gdl/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR