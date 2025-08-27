El argentino Del Prete celebra la confianza que Cocca ha depositado en él

Guadalajara (México), 24 ago (EFE).- El delantero argentino Gustavo Del Prete, delantero del Atlas mexicano, celebró este miércoles la confianza que su compatriota Diego Cocca, entrenador rojinegro, ha depositado en él.

“Me ha dado confianza para jugar y responderle dentro de la cancha, es algo importante para ayudar al equipo con goles y con asistencias. De a poquito me voy sintiendo mejor y me gustaría que eso se viera reflejado en los resultados”, explicó en una rueda de prensa.

Con Cocca, que cumple su segundo ciclo como técnico del Atlas, Del Prete sumó su segundo partido como titular en las primeras seis jornadas del torneo Apertura 2025 en el compromiso ante el América.

“Siempre estar dentro de los titulares es importante y jugar donde me toque o si tengo que entrar como me ha tocado en varios partidos, también. No me pongo tanto a pensar en dónde me gusta jugar o no, me gusta estar con el equipo, intentar ayudar donde me toque, poder sumar”, expresó.

Del Prete aseguró que el equipo trabaja de la mano de Cocca para ser un equipo competitivo y mejorar en la clasificación, luego del mal inicio del torneo que los tiene en el decimoquinto lugar de la clasificación con cinco puntos.

Comentó que uno de los puntos débiles del plantel ha sido la defensa, que les ha costado 18 goles encajados en seis jornadas, la peor cifra entre los 18 equipos del campeonato.

“Somos autocríticos, sabemos las cosas que nos están pasando. El equipo está trabajando mucho para mejorar en defensa. Es importante que defendamos todos, desde el portero hasta los atacantes, y nos está costando, pero estoy seguro que con el trabajo que estamos haciendo lo vamos a revertir”, indicó.

El atacante señaló que hay una competencia sana entre los delanteros del equipo, producto de la buena relación que hay en el plantel.

“Estamos haciendo una competencia muy buena, sana, porque nos llevamos muy bien. Lo importante es la conexión entre nosotros, saber nuestras virtudes, nuestros defectos y ayudarnos todo el tiempo para que el otro pueda hacer un gol o una asistencia”, subrayó.

Atlas visitará el domingo a Pumas UNAM, decimotercero, en partido de la jornada 7 en el que ambos clubes buscarán una victoria para sumar y subir en la clasificación. EFE

